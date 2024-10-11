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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı

        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı

        İstanbul'da, son 10 ayda gerçekleştirilen asayiş denetimleri ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 119 bin 958 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33 bin 214'ünün hapis cezaları sebebiyle, 86 bin 744'ünün yakalama emriyle arandığı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:00
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        İstanbul'un suç kaydı kabarık çıktı: EGM 10 aylık verileri açıkladı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri görevlileriyle 1 Ocak-10 Ekim'de kent genelinde "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçları başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile diğer aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar sonucunda, "dolandırıcılık" suçundan 27 bin 316, "hırsızlık"tan 12 bin 471, "yağma"dan 2013, "cinsel saldırı"dan 1476, "öldürme"den 901, "terörle mücadele, narkotik ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele" kapsamındaki suçlardan 2244 ile diğer asayiş suçlarından 73 bin 537 şüpheli yakalandı.

        Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 33 bin 214'ünün hapis cezaları sebebiyle, 86 bin 744'ünün yakalama emriyle arandığı belirlendi.

        İncelemelerde, yakalanan şüphelilerden U.E'nin Vergi Usul Kanuna muhalefet suçundan 167 yıl hapis, T.Y'nin kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıktan 75 yıl 5 ay, A.B'nin Bayrampaşa'da birden fazla silahlı yağmadan 74 yıl 2 ay, C.K'nin Ümraniye'de hırsızlıktan 67 yıl 1 ay, Ö.K'nin kasten öldürmeden 25 yıl, V.A'nın dolandırıcılıktan 21 yıl 3 ay, S.Y'nin 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 4 ay, M.G'nin nitelikli dolandırıcılıktan 11 yıl, İ.Y'nin silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece vakti yağmadan 10 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

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        #istanbul
        #suç
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