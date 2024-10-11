Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbıstan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Yüksek Düzeyli İşbirliği toplantımızda ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İstişarelerimiz geleceğe yönelik önemli mesajlar verdi. Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere, 11 anlaşmaya imzayı attık.

Balkanlar, Orta Doğu ve küresel ve bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. Sırbistan'la ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz.

Karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır.

Ticarette 5 milyar dolar hedefimiz var. Yatırımcılarımıza desteği hiçbir zaman esirgemeyen Vucic bunda büyük bir paya sahiptir.

Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyulu yaklaşılmasının önemi aşikardır. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha ifade ettik. Kalıcı barış vurgumuzu mevkidaşımla paylaştık.

İşgal altındaki Gazze ve Lübnan'da yaşananlar gündemimizdeydi. İsrail'e artık dur denilmesi gerekiyor. Mesele Filistin'in İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bağımsız Filistin devleti vücut bulmalı. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır, hala bunu yapmayan ülkelere Filistin'i tanıma çağrısında bulunuyorum."

"TÜRKİYE VE SIRBİSTAN OLARAK EL ELE ADIM ATMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayine ilişkin soruya "Biz de olan imkanlar var, Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz."

Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım, barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik, içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın." yanıtını verdi.

TÜRKİYE BALKANLAR'DA EN BÜYÜK GÜCE SAHİP ÜLKE

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Türkiye, Balkanlar'da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla bu süreçlerde (barış ve istikrar) Türkiye’nin desteğini bekliyoruz" dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Vucic'den paylaşım Sırbistan lideri Vucic, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin bir paylaşım yaptı. Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin, dünyanın siyasi ve ekonomik zorluklarla dolu gündemi içinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını, barış ve refahı özleyen bölgeye istikrar katkısı sağladığını kaydeden Vucic, şu yer verdi: "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan'ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Ekonomi, bu ziyaretin en önemli konularından biridir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardandır ve bu ziyarette yeni projeler ve yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret konuları ele alınacaktır. Bu, özellikle mevcut zorlayıcı küresel ekonomik koşullarda, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır." Vucic, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemli olduğunu, bunun da Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.