Rastgele 3 kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı!

Başakşehir'de yaşanan olayda maskeli bir saldırgan, eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı.

3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan şüpheli 17 yaşındaki M.G. ile ilgili önemli gelişme yaşandı.

ŞOKE EDEN İFADELER

Gözaltına alınan şüpheli M.G.’nin ifadesi de ortaya çıktı. M.G. ifadesinde sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığını belirterek, “Oyunu bırakınca gerçek hayatta oyunlar oynandığına dair rüyalar gördüm. Olay günü de aynı rüyaları gördüm. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldım ve dışarı çıktım. Dışarı da kafede oturanları gördüm bıçakla saldırdım” dedi.