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        Haberler Gündem Güncel Onlarca köpek ve kediyi katlettiler iddiası! Adli ve idari soruşturma başlatıldı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Onlarca köpek ve kediyi katlettiler iddiası! Adli ve idari soruşturma başlatıldı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle öldürüldüğü iddia edildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. Öte yandan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünde öldürüldüğü belirtilen hayvanlara ilişkin dehşete düşüren görüntüler de ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 11.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:03
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        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü olarak bulundu. Hayvanların iğneyle zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilirken, hayvanseverler rehabilitasyon merkezine gitti.

        Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünde öldürüldüğü belirtilen hayvanlara ilişkin dehşete düşüren görüntüler de ortaya çıktı

        DHA'nın haberine göre Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti.

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        KÖPEKLER DIŞINDA KEDİLER VE 1 KARGA DA VAR

        Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddia edildi. Haberi alan hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

        "ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Gebze ilçesinde belediyeye ait 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbalarında 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunmasıyla ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı.

        Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edilerek, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Öte yandan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünde öldürüldüğü belirtilen hayvanlara ilişkin dehşete düşüren görüntüler de ortaya çıktı
        Öte yandan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünde öldürüldüğü belirtilen hayvanlara ilişkin dehşete düşüren görüntüler de ortaya çıktı

        GEBZE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Belediyenin açıklamasında 44 hayvanın trafik kazası gibi çeşitli sebeplerden yaşamını yitirdiği öne sürülerek, "Cansız Sokak Hayvanı Görüntülerini Takiben İlgili ve Yetkililer Açığa Alındı Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçilmiştir. Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.

        "AYM'NİN İVEDİ ŞEKİLDE KARAR VERMESİ LAZIM"

        Bölgeye giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi'ni konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ederek, "Özellikle Gebze Belediye Başkanı'nın çıkıp bu konuda açıklama yapması lazım. Bunun Gebze'ye yakışmadığını, bir vahşet olduğunu düşünenlerdenim. Yetkililerin en acil şekilde çıkıp açıklama yapması lazım" dedi.

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        Çiler, sosyal medya hesabından da açıklama yaparak, "Yasa bahane edilerek ve yanlış yorumlanarak, onlarca hayvanın aynı anda, bilinçsizce, bile isteye katledildiğini ne yazık ki bizzat gördük. Sayın Başkan da şu an burada olsa ve bir açıklamayı vatandaşlara çok görmeseydi, bir an için haberi olmadığını düşünebilirdik. Bu saatten sonra yapılacak açıklamanın ne hukuki, ne bilimsel ne de vicdani bir gerekçesi olamaz. Bizler Meclis'te yasa görüşmeleri sırasında dile getirdiğimiz gibi bir kez daha sesleniyoruz gelin hep birlikte insancıl şekilde bu soruna eğilelim, bu hatadan dönelim. Anayasa Mahkemesi'nin ivedi şekilde karar vererek bu vahşeti sonlandıracağına inanıyor ve kanlı yasada payı olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

        HAYTAP'TAN AÇIKLAMA

        Haytap Hayvan Hakları Federasyonu da yaptığı açıklamada, "Gebze'deki katliam ile ilgili olarak tüm arkadaşlarımız yola çıktı. Arabalarla ve gönüllerimizle beraber en kısa sürede bölgede olacağız. Hukukçularımız aynı zamanda savcılığa suç duyurusu da bulundular." ifadelerini kullandı.

        SPOR KULÜPLERİNDEN PAYLAŞIM

        Öte yandan olayın ardından spor kulüpleri de paylaşımda bulundu. Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Dünyada tüm canlılara yer var!" denildi.

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        #Gebze
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