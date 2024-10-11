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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. HT Spor Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 11.10.2024 - 23:54 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:54
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
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        Türkiye’de sadece bir avuç gerçek futbolseverin arka çıktığı Montalla‘nın milli takımı yine kendi teknik direktörünü milli takımın başına getirmeye çalışan büyük kalabalıkların ağzına müthiş bir sakız verecek şekilde forvetsiz olarak çıktı kağıt üzerinde favori olduğumuz Karadağ maçına. Halbuki hücum hattında oynayan hiçbir oyuncumuzu kesemeyecek seviyede forvet sıkıntısı çektiğimiz şu yıllarda Montella‘nın bu tercihi gayet anlaşılır. Fakat dediğim gibi amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olunca daha maç başlamadan evinin birileri avcuna ovuşturmaya başlamıştır.

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        Maçın ilk yarısında gerek hücum baskımız gerek iştahımız gerekse hücum etkinliğimizle rakip kaleyi 30 dakika boyunca soluksuz baskı altında tutsak da özellikle üçüncü bölgede anlam veremedigim orta tercihlerimizin etkisiyle pozisyonlarımızın tehlike seviyesini gol müjdesine yaklaştırmayı başaramadık. Buna karşılık bu kadar önde oynadığımız ve savunma oyuncularımızla dahi hücumu düşündüğümüz bir ortamda rakibin de tecrübeli ayaklarını düşündüğümüzde çok sıkıntı da yaşamadık. İlk yarıda gerek keyifli futbol anlamında gerek tempo anlamında gerek hücum denemeleri anlamında iyi bir 45 çıkarsak da kilidi açmayı başaramadık.

        Ama iyi bir teknik direktörümüz olduğu için, bunun yanında net bir oyun planımız olduğu için ve bu oyun planına da oyuncularımız da inandığı için ikinci yarıda panik yapmadan golü bulmak için çabalamaya devam ettik. Pozisyonlarımızın tehlike seviyesi artarken Montella doğru değişikliklerle golü bulmak için hamleler yapmayı sürdürdü. Nitekim son olarak Kenan’ın oyuna girmesi ile Kara bir Dağ gibi karşımızda duran rakip savunmanın direnci bitti.

        Golden sonra da ne tempomuzda ne atak zenginliğimizde ne de keyifli futbolumuzda bir değişiklik yaşadık. Çok kısa bir dönem rakip üstümüze gelir gibi olsa da yine yüksek enerjimiz de bunu savuşturduk. Montella‘nın takımı keyif alıyor, keyif veriyor, istediğini alıyor ve en önemlisi her geçen gün gelişiyor. Emeği olan herkese tebrikler.

        Takım halinde iyi oynadığımız için bireysel performanslardan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Lakin gerek hücum hattı gerek savunmada gerekse merkezde vasatın altına inen oyuncumuz yoktu. Gerçekten iyi karakterlerden oluşan bir millî takıma da sahip olduğumuz için tüm takım yüksek efor sarf etti. Yine de diğer oyuncularımızın yeteneklerine sonsuz saygı duyarak bu takımın A+ seviyedeki üç oyuncusu olan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun gelecek için muhteşem hayaller kurdurduğunu söylemek isterim.

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