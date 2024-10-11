İstanbul’a yağmur geliyor

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Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; gök gürültülü ve şimşekli bir atmosferde Tekirdağ, İstanbul, Marmara Denizindeki adalar ve Bandırma çevresi yarın kuvvetli yağıştan ve kısa süreli fırtınadan olumsuz etkilenebilir.

İstanbul’da tahmini yarın saat 16:00 ila 23:00 arası yağmurlu geçecek. Her ilçede aynı kuvvette olmamak üzere şehrin birkaç noktasında kuvvetli yağabilir.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar sabahından itibaren ise hava açıyor, 19-20°C’ye düşen sıcaklık pazar sabahı biraz üşütebilir.

İstanbul genel olarak soğukça havalara hazırlansa iyi olur, haftaya birkaç gün 15°C’lerde geçecek görünüyor.

REKLAM EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA NASIL? Yaz mevsimi henüz Ege ve Akdeniz kıyılarından ayrılmadı, geceler serinledi ama gündüz yine hissedilen İzmir’de 35°C’ye ulaşıyor. Gölgede sıcaklıklar 29-30°C’lerde seyrediyor. Cumartesi önce Batı ve Orta Karadeniz, ardından Pazar Doğu Karadeniz kuvvetli yağış altında olacak. Özellikle Bartın-Samsun kıyılarında ve Hopa-Rize çevresinde yine kısa sürede caddeler göle dönebilir. Hava sıcaklıkları Karadeniz’de gündüz 20°C’lerde. İÇ ANADOLU'DA YAĞIŞ YOK İç Anadolu’da önemli bir yağış beklenmiyor, Ankara cumartesi 27°C, pazar hissedilir serinlik ile 22°C’ye düşüyor.

Türkiye’de bu pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları adım adım azalacak, gelecek hafta ortası en serin günlere ulaşacağız. 16-17-18-19 Ekim tarihleri daha yağışlı, yüzüni soğuk tarafa dönen havalara doğru gidiyoruz, toplam yağmur tahminleri Marmara ve Karadeniz için olumlu, barajlara su gelecek görünüyor. Fakat Ege, Akdeniz ve Güneydoğu yağmursuz günlerini sürdürecek, bu bölgelerde su hızla azalıyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.