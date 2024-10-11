Çanakkale'de, İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan (15), beden eğitimi dersinde aniden fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR'DA OYNUYORDU

Çanakkale Belediyespor basketbol takımı altyapı sporcusu da olan Yağız Efe Doğan için Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Doğan'ın öğretmen olan anne ve babası taziyeleri kabul etti.