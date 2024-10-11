Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski tespit edildi.

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi.

İşte o liste: