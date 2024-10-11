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        Haberler Magazin Selen Görgüzel'den ayrılan Hamdi Alkan'ın aşk gecesi! Hamdi Alkan'ın yeni sevgilisi kim? - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan'ın aşk gecesi

        Yeni bir aşka yelken açan Hamdi Alkan, uzun süre sonra ilk kez sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Alkan, gazetecileri fark edince ne yapacağını şaşırırken, sevgilisi ise elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 07:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 08:29
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        • 1

          2014'te evlendiği Selen Görgüzel ile yollarını 2022'de ayıran Hamdi Alkan, aşka küsmedi ve yeni bir birlikteliğe başladı.

        • 2

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hamdi Alkan, yeni sevgilisiyle ilk kez Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.

        • 3

          Bir arkadaş grubu ile bir araya gelen Hamdi Alkan ve sevgilisi, basın mensuplarını fark edince bir anda ne yapacaklarını şaşırdı.

        • 4

          ELLERİYLE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

          Hamdi Alkan, sevgilisinin otomobiline binmeye çalışırken, kız arkadaşı ise elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı.

        • 5

          Hamdi Alkan'ın sevgilisi, bir yandan yüzünü saklamaya çalışıp bir yandan da otomobilin kapısını açmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

        • 6

          Sonunda otomobile binmeyi başaran çift, daha sonra hızla oradan ayrıldı.
          O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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