Meteoroloji açıkladı! 8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!

ANTALYA'DAKİ SEL CAN ALDI

Ekstrem doğa olaylarından Antalya'daki şiddetli yağış ve selin gündelik yaşama olumsuz etkileri şöyle oldu:

"Antalya ve çevresinde 12 Şubat 2024 tarihinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla şiddetini artırarak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak ve dolu, su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kaldı. Sel, can kaybına da neden oldu. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı'ndaki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel nedeniyle kentte Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışlar nedeniyle 3 bin 297 konut, 519 iş yeri ve 46 kamu binası olmak üzere toplam 3 bin 862 binada su baskını meydana geldi. Tarımsal alanlar zarar gördü. 211 çiftçinin 1200 dekarlık alanda sera zararı oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 24 saatte ilçelerden Kepez'e metrekareye 304,9, Muratpaşa'ya 233,9, Konyaaltı'na 129,2, Serik'e 106,9 ve Kemer'e 80,2 kilogram yağış düştü."