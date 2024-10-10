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        Haberler Spor Transfer Orkun Kökçü, Ada yolcusu! Tarihi bonservis - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü, Ada yolcusu! Tarihi bonservis

        Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig devi Liverpool, milli oyuncuyu radarına aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:37
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        • 1

          Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, bu sezon gösterdiği etkili performansıyla birçok dev kulübü peşine taktı.

        • 2

          Portekiz basınından Record'un haberine göre; Premier Lig devi Liverpool, Orkun Kökçü'ye gözünü dikti.

        • 3

          İngiliz ekibinin gözlemcileri, Benfica ile Atletico Madrid arasında oynanan mücadelede milli oyuncuyu izledi ve olumlu rapor verdi.

        • 4

          ARNE SLOT'UN GÖZDESİ

          Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, 23 yaşındaki orta sahayı çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı.

        • 5

          Öte yandan, birçok dev kulübün yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.

        • 6

          DEV BONSERVİS!

          Benfica'nın milli orta saha için 80 milyon euroluk bir bonservis belirlediği öne sürüldü.

        • 7

          TARİHE GEÇEBİLİR!

          Orkun Kökçü, bu bedelle başka bir takıma transfer olması halinde en çok bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olarak tarihe geçecek.

        • 8

          SEZON KARNESİ

          Bu sezon Portekiz ekibiyle 9 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez ağları havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

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