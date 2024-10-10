Orkun Kökçü, Ada yolcusu! Tarihi bonservis
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig devi Liverpool, milli oyuncuyu radarına aldı. İşte detaylar...
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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, bu sezon gösterdiği etkili performansıyla birçok dev kulübü peşine taktı.
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Portekiz basınından Record'un haberine göre; Premier Lig devi Liverpool, Orkun Kökçü'ye gözünü dikti.
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İngiliz ekibinin gözlemcileri, Benfica ile Atletico Madrid arasında oynanan mücadelede milli oyuncuyu izledi ve olumlu rapor verdi.
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ARNE SLOT'UN GÖZDESİ
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un, 23 yaşındaki orta sahayı çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı.
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Öte yandan, birçok dev kulübün yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.
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DEV BONSERVİS!
Benfica'nın milli orta saha için 80 milyon euroluk bir bonservis belirlediği öne sürüldü.
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TARİHE GEÇEBİLİR!
Orkun Kökçü, bu bedelle başka bir takıma transfer olması halinde en çok bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olarak tarihe geçecek.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon Portekiz ekibiyle 9 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez ağları havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.
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