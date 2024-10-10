Dinmeyen şişkinliğe, karın ağrılarına son! Kabızlığa iyi gelen besinler ve doğal tarifler
Bizi dinmek bilmeyen karın ağrılarına ve vücudumuza sığmayacakmışız gibi hissettiren şişkinliklere mecbur bırakan kabızlık aslında minik birkaç dokunuş sayesinde hayatımızdan tamamen uzak kalabilir. Kabızlıktan kurtulmak için yapmanız gereken tek şey vücudunuzun ihtiyaçlarına kulak vermek!
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Bağırsaklarımızın bütün beslenme piramidinde en önemli rolleri üstlenen organımız, bunda artık hepimiz hemfikiriz. Beslenme hataları yapıyorsanız ya da vücudunuzun sesini yeterince dinlemediyseniz zaman zaman kabızlık probleminden muzdarip olabilirsiniz ama bu durum sizi ürkütmesin.
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Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması nedeniyle dışkınızın sertleşmesine, dolayısıyla zaman zaman tuvalete gitmekte zorlanmaya verilen addır. Aslında bu cümle bize çözümü de söylüyor. Kabızlıktn kurtulmak ya da hiç yakalanmamak için yapacağınız esas şey bağırsak hareketlerinizin yavaşlamasına engel olmak!
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Yeterince su içmiyor olabilirsiniz!
Vücudumuzun gündelik fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek için en çok ihtyiaç duyduğu besinlerden biri su. Evet, suyun hayati önem taşıdığını çok sık tekrar etsek de aslında zihnimizde bunu hâlâ halledebilmiş değiliz.
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Tükettiğiniz besinlerin bağırsaklarınızdan kolaylıkla geçebilmesi için suya ihtiyacınız var. Su dışkınızın yumuşamasına ve bağırsaklardan kolaylıkla geçmesine yardım eder. İlk adım su, unutmayın.
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Beslenme listenize lifli besinler sokun!
Ne yersek dışkımız da ondan oluşacak. Lif açısından zengin gıdalar hem içerdiği vitamin ve mineraller bakımından vücudumuzun enerji ihtiyacınızı karşılar hem de boşaltım sistemimizin sorunsuz çalışmasına yardım eder. Lifli gıdalar sindirimi kolaylaştırır, dışkınızın yumuşamasına yardım eder.
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Kabızlıkla mücadeleye yardımcı lif oranı yüksek meyeler
Elma: Sadece lif değil, pektin açısından da oldukça zengindir. Sindirim sistemimizin en önemli halkası olan bağırsakların dengesiz hareketlerini düzenlemek konusunda oldukça başarılıır.
Armut: Bağırsak dostu yüksek lif oranıyla bağırsakların kolay çalışmasına yardım eder.
İncir: İster tazesini tüketin ister kurusunu fark etmez. Yüksek lif oranıyla bağırsak harekerlerini hızlandırması açısından tercih edebilirsiniz.
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Erik: Halk arasında doğal müshil ilacı olara nam yapan bir meyvedir. Özellikle kuru erik, sindirim işlemini kolaylaştırır.
Avokado: Mucizevi besin avokado sindirim problemlerimizde de imdadımıza yetişiyor... Avokado hem çözünür lifler hem de çözünmez lifler açısından zengindir. Ayrıca sağlıklı bir yağ grubudur.
Ahududu: Küçük meyveler arasında lif bakımından en zengin meyve ahududu olabilir. Sindirime yardım eder.
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Portakal: Hem sulu bir meyvedir hem lif açısından zengin hem de harika bir C vitamini deposu... Portakal da sofranızdan eksik olmasın.
Kivi: Yüksek lif oranına sahip olan meyveler deyince aklam gelecek ilk meyveler arasındadır. Günlük tüketim alışkanlıklarımızın içinde çok yaygın tercih edilmese de bağırsak hareketlerini hızlandırmak için güzel bir tercihtir.
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Baklagiller ve yağlı tohumlar lif deposu!
Chia tohumu ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar hem yüksek lifli yapısıyla hem de sağlıklı yağ grubunda yer almasıyla bağırsak dostu besinlerin arasında yer alır. Yoğurdunuza katacağınız keten tohumu, bağırsaklaırnızın hızlanmasına yardım edebilir.
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Daha fazla hareket edin!
Hareketsiz hayat tarzı kabızlığın farkında olunmayan nedenleri arasında yer alıyor. Evet kabızlık sadece beslenme sorunuylmuş gibi algılanabilir ancak günlük yaşam alışkanlıklarımız da bağırsak hareketlerimiz üzerinde etkili olur. Spor yapmak, yapamıyorsak da en azından her gün 45 dakika kadar yürüyüş yapmak bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını sağlar.
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Probiyotikler hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?
Bağırsaklarımızda sindirime yardım edern yararlı bakterilerden olan probiyotiklerin eksikliği de kabızlıkla mücadewleye neden olr. Kefir gibi, imon suyuyla yapılmış lahana turşusu gibi besinler probiyotikler açısından zengindir ve bağırsakların hareketini artırır.
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Bitki çayları...
Nane çayı ve rezene çayı vücudu rahatlatması ve stres seviyesini düşürmesi ile ünlenen bitki çaylarından... Özellikle strese bağlı sindirim problemlerinde tercih edilebilir. Ayrıca, sinemaki bitkisinden elde edilen sinemaki çayının da doğal müshil etkisi yarattığından bahsedilir ancak bu bitkinin bilinçsiz kullanımı bağırsak florasının bozulmasına neden olabilir. Bu bitkiyi ve diğer tüm bitki çaylarını bir uzman hekime danışmadan tüketmemelisiniz.
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