Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.964,10 %-1,84
        DOLAR 34,2760 %0,26
        EURO 37,5090 %0,08
        GRAM ALTIN 2.896,75 %0,26
        FAİZ 43,86 %-0,14
        GÜMÜŞ GRAM 34,33 %0,22
        BITCOIN 59.916,00 %0,31
        GBP/TRY 44,7556 %-0,11
        EUR/USD 1,0934 %0,00
        BRENT 79,40 %3,68
        ÇEYREK ALTIN 4.736,18 %0,26
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD? - Alışveriş Haberleri

        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?

        Köfteci Yusuf'un, 'domuz eti' skandalı ile gündeme gelen LOD miktarı kafaları karıştırdı. Peki nedir bu LOD?

        Giriş: 10.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı.

        Bu skandal, kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken çıkan listenin içerisinde bulunan 0.1 LOD miktarı ise kafaları karıştırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları analizde LOD yüzde 0,1 oranında domuz eti tespitine "K. Yusuf analizde yüzde 0.1 oranında domuz eti çıkmış. 1000 kg da 1 kg domuz eti demek. 1 kg dan mı kar edecek, niye koysun?" yorumunda bulundu.

        PEKİ NEDİR BU LOD?

        Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, LOD (Limit of Detection) 0.1 değerinin, tespit limitini ifade ettiğini söyledi. Yani üründe LOD değeri 0.1'in altında çıkarsa ürünün içindeki farklı madde yok demek. 0.1 ve üzerindeki LOD değeri ise ürünün içerisinde domuz eti gibi veya farklı maddelerin tespit edildiği anlamına geliyor. Fakat içerisinde ne kadar domuz eti veya farklı bir madde olduğuna dair bir bilgi vermiyor.

        Domuz etinin bulaşma ihtimalinin olup olmadığını sorduğumuzda ise Saner şunları söyledi:

        “Bu tavuk olmuş olsa farklı. Tavuklu bıçakla kesmiştir ya da başka bir şeyden bulaşmıştır. O zaman burada çok cüzi miktarda vardır önemli değil. Ama domuzda öyle değil. Teorik olarak o mutfağın içerisinde domuz yok zaten. Bulaşma olmaması lazım. Fakat bu firmanın sahtekârlık yaptığını göstermez. Bu firmada başa bir yerden et alıyorsa belki onun et aldığı yerde böyle bir olay oldu. Ama et aldığı yer kendine ait bir işletme ise o zaman firmayı suçlayabilirsiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Habertürk Anasayfa