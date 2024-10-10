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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da katıldığı Namazgah Camii'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı. Uluslararası topluma seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in karşısında durmak vicdani sorumluluktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un başkenti Tiranda Namazgah Camii açılışına katıldı.

        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

        Bizleri bugün bir kez daha aşkla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün şahsen çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanlar'ın en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerim için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

        Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum.

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        Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan kadim ile teknolojiyi bütünleştiren bugünün inşaat teknolojisi ile Balkanlar'da hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık.

        "İKİ MİLLET BİRBİRLERİNİ HER VESİLE İLE DESTEKLEMİŞ, DERDİNE VE SEVİNCİNE ORTAK OLMUŞTUR"

        İki millet birbirlerini her vesile ile desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkemizdeki deprem felaketlerinde iki milletin gösterdiği dayanışma, uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. İslam düşüncesinde medeniyetin temelinde cami vardır. Camiler kardeşlik yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı yerlerdir. Camiler insanlığı tevhide çağıran, kubbeti ile müminleri birleştiren hakikat merkezleridir.

        Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.

        Bu vesileyle genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekânına dönüştürmeye, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum.

        FİLİSTİN'E DİKKATİ ÇEKTİ

        Davetimizi icabet eden tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım 1 yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi çocuk, kadın, genç yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur.

        Netanyahu hükümeti Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyetinin olmadığını tekrar göstermiştir.

        Bu kutsal mekândan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu düşüncelerle bu güzel camilerde edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul edilmesini niyaz ediyorum. Namazgah Camii'nin Arnavutluk'taki kardeşlerime bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

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