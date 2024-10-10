Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydetti. Sarı lacivertliler, milli maçların ardından Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir araya gelecek. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bright Osayi-Samuel ile masaya oturacak.
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Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yapılan ön görüşmede olumlu yanıt aldı.
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Yönetim, Osayi-Samuel'in temsilcisi ile bir araya gelerek sözleşme uzatmak için anlaşma zemini arayacak.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM
Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Osayi-Samuel 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpleri not düştü.
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Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunun devre arasında İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından transfer edilmişti.
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Fenerbahçe formasıyla 145 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı.