Hasan Arat'tan Giovanni Van Bronckhorst açıklaması!

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İmza töreninin ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Arat, Giovanni van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy tercihleri üzerinden yaşanan tartışmalarla ilgili “Hoca ile takımla ilgili birçok söylenti yayılıyor ama hiçbiri doğru değil. Semih konusunda hiçbir sorun yok. Gidin hocaya sorun” ifadelerini kullandi.

Hollandalı teknik adama desteğini vurgulayan başkan Arat, “Giovanni van Bronckhorst ile sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmeyecek. Ancak biz gidersek gider. Çok sağlam bir karakter. Kendisine inanıyoruz. Bizler koltuğa çakılı değiliz. Zamanı gelince gitmesini biliriz” diye konuştu.