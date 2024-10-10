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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan Giovanni Van Bronckhorst açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Hasan Arat'tan Giovanni Van Bronckhorst açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda KİPTAŞ ile imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

        Giriş: 10.10.2024 - 09:37 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:37
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        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
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        İmza töreninin ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Arat, Giovanni van Bronckhorst'un Semih Kılıçsoy tercihleri üzerinden yaşanan tartışmalarla ilgili “Hoca ile takımla ilgili birçok söylenti yayılıyor ama hiçbiri doğru değil. Semih konusunda hiçbir sorun yok. Gidin hocaya sorun” ifadelerini kullandi.

        Hollandalı teknik adama desteğini vurgulayan başkan Arat, “Giovanni van Bronckhorst ile sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmeyecek. Ancak biz gidersek gider. Çok sağlam bir karakter. Kendisine inanıyoruz. Bizler koltuğa çakılı değiliz. Zamanı gelince gitmesini biliriz” diye konuştu.

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