Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
İstanbul'da, cenaze namazı sırasında yaşadığı ortaya çıkan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 89 yaşındaki Halit Bayşu'nun yakınları yaşanan olaya tepki gösterdi. Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu, "Doktorun söylediği 'ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum' ambulanstaki arkadaşlarda videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz" dedi. Bayşu'nun yeğeni Osman Bayşu ise "Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok. Fişini çekiyorlar morga yatırıyorlar, morgdan sonra camiye götürüyorsun, kefen giydiriyorsun tabuttan ses geliyor. Meğerse ölmemiş, öldü diye fişini çekiyorlar. 3 saat morgda kalıyor, -40 derece morgda kaldıktan sonra camide yıkanıyor. Savcı beylerin söylediği 'siz sonuna kadar haklısınız'. Avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci devam ettireceğiz. Hastane hakkında şikâyetimizi devam ettireceğiz" diye konuştu
İstanbul Fatih'te, dün sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun (89) naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'da bulunan Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Yaşadığı belirlenen Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"CANLI CANLI MEZARA KOYMAK BUNA DENİR"
Bayşu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından Bayşu'nun yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Halit Bayşu'nun Yeğeni Osman Bayşu, "İnsan öldükten sonra canlı canlı mezara konmak buna denir. Ama ölmeyen insanı mezara koyuyorlar. Konuşamıyorum çünkü söylenecek laf yok yani, kalmadı diyorum artık.
"FİŞİNİ ÇEKİP MORGA KOYUYORLAR"
Fişini çekiyorlar morga yatırıyorlar, morgdan sonra camiye götürüyorsun, kefen giydiriyorsun tabuttan ses geliyor. Çocukları ve gelinimiz sarılıyor tabuta, tabuttan sesleri duyunca tabi ki bir panik halinde insanlar kaçışıyor ve amcamızın ölmediği ortaya çıkıyor. Meğerse ölmemiş, öldü diye fişini çekiyorlar.
"3 SAAT, -40 DERECE MORGDA KALIYOR"
Ondan sonraki süreç 3 saat morgda kalıyor, -40 derece morgda kaldıktan sonra camide yıkanıyor. Cenaze camiye geliyor. Adli Tıp'ın raporlarını bekledik, 4 ay vermiş onu bekliyoruz.
"SAVCILAR, 'SİZ HAKLISINIZ' DİYOR"
Savcı beylerin söylediğine göre 'siz sonuna kadar haklısınız' söylediler kendileri, biz de avukatlarımızla görüşüp hukuki süreci devam ettireceğiz. Hastane hakkında şikâyetimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
"BUNUN BİR AÇIKLAMASI OLMALI"
Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu ise, "Doktorun söylediği 'ben hayatımda böyle bir şey ilk defa görüyorum', ambulanstaki arkadaşlar da videolarını çektiler. Biz de hayatımızda ilk defa böyle bir şey görüyoruz.
Çünkü şöyle söyleyeyim; cihaza bağlanıp da ambulanstaki arkadaşların, onların eğitimleri, onların şey yapmaları çok önemli bizim için.
Bilinçli olan normalde öldüğünde tabutu kapatmaları gerekirken onlar apar topar hastaneye kaldırdılar. Bunun bir açıklaması olmalı" ifadelerini kullandı.