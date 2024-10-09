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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?

        Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden ve takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'nin, devre arasında Arda Güler'i renklerine bağlamak için görüşmelere başlayacağı iddia edildi. İşte tüm gelişmeler...

        Giriş: 09.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:56
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        • 1

          Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, sezon başında büyük bir yapılanmaya gitti ve takımı da Jose Mourinho'ya emanet etti.

        • 2

          Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Arda Güler'i Real Madrid'e gönderirken; İspanyol basınından milli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 3

          ARDA GÜLER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

          İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid'de istediği süreleri alamayan Arda Güler, F.Bahçe'nin radarına girdi.

        • 4

          19 yaşındaki yıldızın daha fazla süre alabilmesi için sarı-lacivertlileri tercih edebileceği aktarıldı.

        • 5

          Mourinho'nun Arda Güler'i takımda görmek istediği belirtilen haberde; Madrid temsilcisinden onay gelmesi halinde görüşmelere başlanacağı vurgulandı.

        • 6

          ALİ KOÇ VE BRANCO DEVREYE GİRECEK

          Bu transferde başkan Ali Koç'la birlikte sportif direktör Mario Branco'nun aktif rol oynayacağı kaydedildi.

        • 7

          MEDYADA OSIMHEN ETKİSİ!

          F.Bahçe'nin Arda Güler'i ligin 2. yarısı için kiralayarak, G.Saray'ın tıpkı Osimhen transferindeki yarattığı etkiyi yaratmak istediği belirtildi.

        • 8

          Milli yıldız bu sezon 10 maça çıkarken toplam 291 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.

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