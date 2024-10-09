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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında son dönemdeki şiddet olaylarına değinen Erdoğan, ceza infaz hükümlerinin değişeceğini kaydetti. Erdoğan açıklamasında, "Onlarca suç kaydı olanlar aramızda serbest dolaşamayacak ve tutuklu yargılanacaklar. Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "6-8 Ekim olaylarının 10.yıl dönümü. Kayıplarımızı üzerinden 100 yıl geçse de unutmayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesabını vermiştir. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Sırtını dağa yaslayan terör siyasetine yer yok. Demokratik siyasette şiddete asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor.

        "MİLLETİMİZ İÇİN DİYALOGDAN KAÇINMAYIZ"

        Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir söylem görmeyi istiyoruz. Daha fazla uzlaşıya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Milletimiz için hiçbir diyalogdan kaçınmayız. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları 85 milyonun kardeşliği adına çok anlamlı buluyorum.

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        "GÜVENLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ"

        Gazze'deki katliamın manevi ve maddi faturası kabarıyor. Ülkemizi bölgesel gerilimlerden uzak tuttuk, yangına benzin dökenlerden değil söndürenlerden olduk. Netanyahu ve cinayet şebekesi çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Nihai hedefin neresi olduğunu çok net görüyoruz. Güvenliğimizden taviz vermeyiz. Vadedilmiş topraklar hezeyanının sonu hüsrandır. İsrail bir Siyonist terör örgütüdür. Gazze kasabı Siyonist Netanyahu'nun ABD kongresine davet edilmesini tarih asla unutmayacaktır.

        "TIKANIKLIK VARSA NEŞTERİ VURACAĞIZ"

        Polisimizin şehit edilmesi ve vahşi cinayetler haklı tepkiye yol açmıştır. Kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak gezmesi bizi de rahatsız ediyor. Emniyette ve adalette sıkıntı varsa neşteri vurup çözümü sağlayacağız. İnsanlarımızın sokakta evinde iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle yaşamasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

        CEZA İNFAZ HÜKÜMLERİ DEĞİŞİYOR

        Bazı önemli adımlar atmaya karar verdik. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız. Milletimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlarca suç kaydı olanlar aramızda serbest dolaşamayacak ve tutuklu yargılanacaklar. Suçluların tutuklanması kolaylaştırılacak. 6 yıldan az ceza alanların cezaevine girmeden hayatını geçirmesi de infiale neden oluyor.

        "CEZASIZLIK ALGISINI YOK ETMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

        Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Mesela 5 suç kaydı olan birinin, diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden tutuklu yargılanmasının önü açılacak. Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacak. Suç işlemeye teşebbüs edecek kişiler her halükarda cezaevine gireceği bilinci ile daha dikkatli olacak. Toplumun kaygılarını gidermek boynumuzun borcudur. Cezasızlık algısını yok etmek boynumuzun borcudur.

        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

        Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur. Sosyal ve ekonomik hayata katılan tüm kadınlarımız bizim çabalarımızın şahididir. Sayın Özel bir taraftan kadına şiddetin engellenmesinden bahsederken diğer taraftan da alkol ve içki tüketimini teşvik edecek vaatlerde bulunuyor. Ne demişler bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı, içerisinde sıkıntılı ifadeler bulunan söz konusu sözleşme değil, 6284 sayılı kanundur. Bu konuda yürütülen propagandanın en küçük bir temeli, en küçük bir dayanağı ve haklılık tarafı yoktur."

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