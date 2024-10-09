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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet | Son dakika haberleri

        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!

        Kahramanmaraş'ta, 45 yaşındaki Vedat K., 43 yaşındaki Dilber K.'yi, boşanma davası çıkışında adliyede, çocuğunun gözü önünde 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırlan kadın yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:30
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        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
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        Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş'ta, Vedat K. (45) ve Dilber K. (43), 2017 yılında evlendi. İkisinin de ikinci evliliğiydi. Ancak iddiaya göre kadın, kocasından şiddet görüyordu.

        "UZAKLAŞTIRMA" KARARI ALDIRDI

        Geçen yıl da şiddet gördüğünü belirterek eşinden şikâyetçi olmuş ve Vedat K. hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak Dilber K., 4 gün sonra şikayetini geri çekmişti.

        BOŞANMA DAVASI ÇIKIŞI DEHŞET

        Ancak çift arasındaki geçimsizlik artınca boşanma kararı aldılar. Kahramanmaraş Adliyesi'nde boşanma davasının çıkışında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

        5 YERİNDEN BIÇAKLADI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Vedat K., eşini, çocuğunun gözü önünde 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından Vedat K. gözaltına alındı.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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