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Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Kahramanmaraş'ta, Vedat K. (45) ve Dilber K. (43), 2017 yılında evlendi. İkisinin de ikinci evliliğiydi. Ancak iddiaya göre kadın, kocasından şiddet görüyordu.

"UZAKLAŞTIRMA" KARARI ALDIRDI

Geçen yıl da şiddet gördüğünü belirterek eşinden şikâyetçi olmuş ve Vedat K. hakkında uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak Dilber K., 4 gün sonra şikayetini geri çekmişti.

BOŞANMA DAVASI ÇIKIŞI DEHŞET

Ancak çift arasındaki geçimsizlik artınca boşanma kararı aldılar. Kahramanmaraş Adliyesi'nde boşanma davasının çıkışında taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Vedat K., eşini, çocuğunun gözü önünde 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Vedat K. gözaltına alındı.