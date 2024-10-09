Türkiye, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Ediyor: Tarihi Operasyon Beyrut Limanı'nda Gerçekleşiyor

Türkiye, bu tahliyeyi Beyrut Limanı’ndan gerçekleştiren tek ülke konumunda. 2020’de büyük hasar gören liman, 4 yıldır kullanılmıyordu. Limanın çevresinde patlamadan kaynaklanan hasarlar hala görülebiliyor. Bu zorlu koşullara rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler, uzun bir aradan sonra Beyrut Limanı’na yanaştı.

Vatandaşların güvenliği için askeri liman yerine bu kullanılmayan sivil limanın tercih edilmesi dikkat çekti. Lübnan’daki güvenlik durumu göz önüne alındığında, askeri limanın Hizbullah gibi aktörler tarafından hedef alınabileceği endişesi, sivil limanın seçilmesine yol açtı.