Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti

        THY'nin Seattle-İstanbul seferini yapan uçağı, Kaptan İlçehin Pehlivan'ın uçuş sırasında vefatı nedeniyle New York JFK Havalimanı'na indi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK204 sefer sayılı Seattle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK204 sefer sayılı Seattle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

        Üstün şunları söyledi: "2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

        Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda
        Boş sayfalarla dolu "Kamala Harris'in Başarıları" kitabı en çok satanlarda
        Hava kirliliği meme kanseri vakalarında artışa neden oluyor
        Hava kirliliği meme kanseri vakalarında artışa neden oluyor
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Fenerbahçe'de ilk yolcu Levent Mercan!
        Habertürk Anasayfa