Sibel Can: Benim dışımda hiç kimse güvende değil

19 yaşındaki Semih Çelik'in aynı yaşlardaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i vahşice katletmesinin ardından, kadın cinayetlerine tepkiler giderek artıyor. Bu olaylara bir tepki de ünlü şarkıcı Sibel Can'dan geldi.

Sibel Can, katıldığı bir etkinlik sonrasında kadın cinayetleri hakkında konuştu.

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Sibel Can, bu konuda; "Çok acı, artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil. Bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı" dedi.

"GÜVENDEYİM ÇÜNKÜ..."

Sibel Can, daha sonra yaptığı açıklamayla kendini neden güvende hissettiğini dile getirdi; "Değer verdiğim tasarımcı Amor Gariboviç’in defilesinde, değerli basın mensuplarını kırmayarak, sorularını yanıtladım… Ben bir sanatçı olarak, toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. ‘Güvendeyim’im karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı? Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Son zamanlarda çocuklar ve gençler üzerinden yaşadığımız travmatik olaylardan dolayı milletçe hassasiyetimiz en üst noktada, bunu çok iyi anlıyorum. Bir kadın, bir sanatçı, bir anne olarak; toplumsal konulara, hele ki çocuklara ve gençlere olan duyarlılığım herkesçe malumdur… Saf kötülüğe karşı, hepimizin, herkesin dili sevgi dili olmalıdır… Her zaman gerçekler ve samimi duygular üzerinden iletişimime devam edeceğim… Umarım kadın ve çocuk şiddeti değil, tüm canlılara karşı zulüm son bulur ve ADALET yerini bulur!"

Sibel Can'ın aksine Kendini güvende hissetmeyen ünlüler ise şöyle;

Hande Erçel: Ben sokakta yürümekten çok korkuyorum. Her dakika arkama bakmak zorunda hissetmek istemiyorum. Ben de bu ülkenin bir kız evladıyım tabii ki bu korkuları bende yaşıyorum. Çok Büyük topluluklara ulaşabilen insanlarız biz istediğimizi söyleyelim, bizde değil ki çözüm. Biz bu tepkileri hakketmiyoruz.

Sıla Gençoğlu: Yasa ve ses gerektiren şeyler. Sessiz kalmamayı gerektiren şeyler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yasaya ve ilgililere ihtiyaç var. Kendimi güvende hissetmiyorum. Geçen gün toplantım vardı gece, ardıma bakarak yürüdüm

Defne Samyeli: O kadar kızgınım ki… Ne yediğimiz yemekten ne oturduğumuz koltuktan keyif alıyoruz, ne kendimizi güvende hissediyoruz!! Sokakta insanlar iki kelime konuştu diye hapse atılıyor. 26 suç kaydı olan biri gencecik polis memurumuzu katlediyor. Kadını korumuyorlar. Ben bir vatandaş olarak çok şikâyetçiyim.

Serenay Sarıkaya: Benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti. Dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım

Gülse Birsel: Bunun artık kadın haklarını falan geçen bambaşka bir noktadayız şu an. Yani bir güvenlik sıkıntımız var. Bu, bence şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum. Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü, o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim bu şu anki vaziyeti bir an önce değiştirmemiz lazım

Hadise: Biz ne yaşıyoruz? Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizi korkutuyorsa, demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?