Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesine tepki gösterdi -Magazin haberleri

        Ünlüler, vahşete tepki gösterdi

        Semih Çelik, önce 19 yaşındaki eski sevgilisi Ayşenur Halil'i, ardından aynı yaştaki sınıf arkadaşı İkbal Uzuner'i yarım saat arayla vahşice katletti. Kan dondurucu vahşete ünlüler, tepkilerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında korkunç bir olay yaşandı. Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü.

          Bir genç kızın başını kesip aşağı atan katil zanlısı, boğazına ip geçirip atlayarak intihar etti.

          Yaşanan bu dehşet verici olay karşısında ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.

        • 2

          Özge Özpirinççi

        • 3

          Nebahat Çehre: Bugün avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. 2 masum kız çocuğumuz vahşice öldürüldü. Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızım keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz kalmayı haketmiyor... Kadına Şiddete, Tecavüze, Tacize Asla Geçit Yok… Herkes bunu anlayana kadar susmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

        • 4

          Melek Baykal: Bugün iki kızımız öldürüldü. Düşünsene, pamuklara sardığın, kışları yorganın üzerine bir de battaniye örttüğün, bin bir emekle yetiştirdiğin dünyalar güzeli kızın, kendini eğitememiş, 'nasıl olsa yatar, çıkarım' zorbalığıyla yetişen bir psikopatın elinde canice katlediliyor... Tacize, tecavüze, kadına şiddete asla geçit yok. İstanbul Sözleşmesi yaşatır…

        • 5

          Ebru Gündeş: Gerçekten aklım almıyor bu nasıl bir vahşet, nasıl bir canilik, birisi bu duruma nasıl gelebilir, bunu nasıl yapar, nasıl kıyar, ruhunu, vicdanını, insanlığını nasıl bu kadar kaybeder. Anası bacısı yok mudur? Hiç mi gözüne gelmez? Nasıl yaaa nasıl? Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz...

        • 6

          Hadise: Kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık... Korkuyoruz.

        • 7

          Hande Yener: Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızımı keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz olmayı haketmiyor...

        • 8

          Gonca Vuslateri: Bütün ülke toplanıp çığlık atsak, bir annenin acısını etmez... Çok üzgünüm. Kahır üstüne kahır.

        • 9

          Çağla Şıkel: Böyle haberlerle, böyle büyük acılarla nasıl bir ülkede yaşadığımızı hatırlamak...

        • 10

          Özge Can Gürel: Nefesim kesiliyor artık kötülükten. Bağırıyorum ama sesim çıkmıyor gibi bir his var ve o his, sanki hepimizin içinde yer etti. Kadınlarımız, çocuklarımız, el kadar bebeklerimiz... Ölmemeye çalışıyoruz her gün, sürekli körüklenen nefretten kendimizi korumaya çalışırken kaybettiklerimizin en azından adaletinin sağlanması için çırpınıyoruz. Koca bir nesile, yaşamak değil, hayatta kalmaya çabalamanın yorgunluğu kaldı sadece. Öldükten sonra katilimizin bulunmasına razı gelmek değil, yaşamak istiyoruz.

        • 11

          Demet Özdemir: İlkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in yarım saat arayla nasıl vahşice katledildiğini gördüm, gördük, okuduk. Kelimem kalmadı! Bebekler, çocuklar, kadınlar yitip gidiyorlar ve katledilmeye devam ediyorlar. Bu canilerle nefes aldığımızı bilmek bile beni dehşete düşürüyor. Ellerinizi çekin artık insanlardan pis caniler, canavarlar!

        • 12

          Demet Şener: Yaşananlara inanamıyor insan. Gerçekten yeter!

        • 13

          Berfu Yeneler: Hiçbir şey olmamış gibi yaşamak mümkün değil. Siyah ekranlara yazı yazmak istemiyoruz artık.

        • 14

          Sıla Türkoğlu

        • 15

          Tuba Büyüküstün

        • 16

          Şebnem Bozoklu

        • 17

          Başak Dizer

        • 18

          Cemre Baysel

        • 19

          Hatiçe Şendil

        • 20

          İlayda Alişan

        • 21

          Ceren Yalazoğlu Karakoç

        • 22

          Nurgül Yeşilçay

        • 23

          Dilan Çiçek Deniz

        • 24

          Hafsanur Sancaktutan

        • 25

          Afra Saraçoğlu

          Fotoğraflar: İHA, X, Instagram, DepoPhoto

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Habertürk Anasayfa