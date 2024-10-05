Ebru Gündeş: Gerçekten aklım almıyor bu nasıl bir vahşet, nasıl bir canilik, birisi bu duruma nasıl gelebilir, bunu nasıl yapar, nasıl kıyar, ruhunu, vicdanını, insanlığını nasıl bu kadar kaybeder. Anası bacısı yok mudur? Hiç mi gözüne gelmez? Nasıl yaaa nasıl? Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz...