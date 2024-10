Özge Can Gürel: Nefesim kesiliyor artık kötülükten. Bağırıyorum ama sesim çıkmıyor gibi bir his var ve o his, sanki hepimizin içinde yer etti. Kadınlarımız, çocuklarımız, el kadar bebeklerimiz... Ölmemeye çalışıyoruz her gün, sürekli körüklenen nefretten kendimizi korumaya çalışırken kaybettiklerimizin en azından adaletinin sağlanması için çırpınıyoruz. Koca bir nesile, yaşamak değil, hayatta kalmaya çabalamanın yorgunluğu kaldı sadece. Öldükten sonra katilimizin bulunmasına razı gelmek değil, yaşamak istiyoruz.