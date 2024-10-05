Ünlüler, vahşete tepki gösterdi
Semih Çelik, önce 19 yaşındaki eski sevgilisi Ayşenur Halil'i, ardından aynı yaştaki sınıf arkadaşı İkbal Uzuner'i yarım saat arayla vahşice katletti. Kan dondurucu vahşete ünlüler, tepkilerini dile getirdi
- 1
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Edirnekapı surlarında korkunç bir olay yaşandı. Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i Edirnekapı surlarının üzerinde vahşice öldürdü.
Bir genç kızın başını kesip aşağı atan katil zanlısı, boğazına ip geçirip atlayarak intihar etti.
Yaşanan bu dehşet verici olay karşısında ünlüler, sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdi.
- 2
Özge Özpirinççi
- 3
Nebahat Çehre: Bugün avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. 2 masum kız çocuğumuz vahşice öldürüldü. Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızım keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz kalmayı haketmiyor... Kadına Şiddete, Tecavüze, Tacize Asla Geçit Yok… Herkes bunu anlayana kadar susmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
-
- 4
Melek Baykal: Bugün iki kızımız öldürüldü. Düşünsene, pamuklara sardığın, kışları yorganın üzerine bir de battaniye örttüğün, bin bir emekle yetiştirdiğin dünyalar güzeli kızın, kendini eğitememiş, 'nasıl olsa yatar, çıkarım' zorbalığıyla yetişen bir psikopatın elinde canice katlediliyor... Tacize, tecavüze, kadına şiddete asla geçit yok. İstanbul Sözleşmesi yaşatır…
- 5
Ebru Gündeş: Gerçekten aklım almıyor bu nasıl bir vahşet, nasıl bir canilik, birisi bu duruma nasıl gelebilir, bunu nasıl yapar, nasıl kıyar, ruhunu, vicdanını, insanlığını nasıl bu kadar kaybeder. Anası bacısı yok mudur? Hiç mi gözüne gelmez? Nasıl yaaa nasıl? Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz...
- 6
Hadise: Kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık... Korkuyoruz.
-
- 7
Hande Yener: Hiçbir anne, 'Çok acı çekmiştir kızımı keşke kurşunla öldürselerdi' diyecek kadar çaresiz olmayı haketmiyor...
- 8
Gonca Vuslateri: Bütün ülke toplanıp çığlık atsak, bir annenin acısını etmez... Çok üzgünüm. Kahır üstüne kahır.
- 9
Çağla Şıkel: Böyle haberlerle, böyle büyük acılarla nasıl bir ülkede yaşadığımızı hatırlamak...
-
- 10
Özge Can Gürel: Nefesim kesiliyor artık kötülükten. Bağırıyorum ama sesim çıkmıyor gibi bir his var ve o his, sanki hepimizin içinde yer etti. Kadınlarımız, çocuklarımız, el kadar bebeklerimiz... Ölmemeye çalışıyoruz her gün, sürekli körüklenen nefretten kendimizi korumaya çalışırken kaybettiklerimizin en azından adaletinin sağlanması için çırpınıyoruz. Koca bir nesile, yaşamak değil, hayatta kalmaya çabalamanın yorgunluğu kaldı sadece. Öldükten sonra katilimizin bulunmasına razı gelmek değil, yaşamak istiyoruz.
- 11
Demet Özdemir: İlkbal Uzuner'in ve Ayşenur Halil'in yarım saat arayla nasıl vahşice katledildiğini gördüm, gördük, okuduk. Kelimem kalmadı! Bebekler, çocuklar, kadınlar yitip gidiyorlar ve katledilmeye devam ediyorlar. Bu canilerle nefes aldığımızı bilmek bile beni dehşete düşürüyor. Ellerinizi çekin artık insanlardan pis caniler, canavarlar!
- 12
Demet Şener: Yaşananlara inanamıyor insan. Gerçekten yeter!
-
- 13
Berfu Yeneler: Hiçbir şey olmamış gibi yaşamak mümkün değil. Siyah ekranlara yazı yazmak istemiyoruz artık.
- 14
Sıla Türkoğlu
- 15
Tuba Büyüküstün
-
- 16
Şebnem Bozoklu
- 17
Başak Dizer
- 18
Cemre Baysel
-
- 19
Hatiçe Şendil
- 20
İlayda Alişan
- 21
Ceren Yalazoğlu Karakoç
-
- 22
Nurgül Yeşilçay
- 23
Dilan Çiçek Deniz
- 24
Hafsanur Sancaktutan
-
- 25
Afra Saraçoğlu
Fotoğraflar: İHA, X, Instagram, DepoPhoto