MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Buradan mezun olan arkadaşlarımız özümsedikleri çalışma alanlarında gayret göstereceklerdir. Çok değerli bilim insanlarının katkılarıyla dersler verilmektedir. Her konu üzerinde görüş bildirmek serbesttir. Türkiye'nin ve dünyanın meselelerinin tartışılacağına umarak, bunu organize edenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır.

SİNAN ATEŞ DAVASI

MHP ve Ülkü Ocaklarının sorgulanması, itibarsızlaştırılması için bakış açılarını kınadığımı ifade etmek isterim. MHP'nin sorgulanmasına katkı sağlayacak davranışlarda bulunmuşlardır. Her davada her konuda başta Osman Kavala vs olmak üzere adalet iddiasında bulunanlar, ne olduğu henüz açıklanmamış mahkeme sürecinde televizyon ve kadrolarla MHP'yi sorgulamaya başlamış olmaları kabul edilebilir değildir. Ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Üzücü bir davranıştır.

DEM PARTİ İLE EL SIKIŞMA

Bildiğiniz gibi 1 Ekim günü TBMM açıldı. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşmanın son bölümünde TBMM'de dayanışmanın, huzurun ve akıllı çalışmanın davetini sunmuştur. Böyle bir davetten sonra MHP'nin Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın ve Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak görev yürüten şahsın çağrısına göre adım atmak bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şeyler beklemek hakkı doğmaz. Fikirlerini kabul etmediğim kişilerin ellerini sıkmam birleştirici, Türkiye partisinin olması ifadesidir.