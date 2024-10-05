Sean 'Diddy' Combs olayı büyüyor: Sızdırılan ses kaydında Beyonce mi var?
Justin Bieber'ın da kurbanlardan biri olduğu iddia edilen rapçi Puff Diddy'nin seks ticareti davasında sızdırılan bir ses kaydı gündeme oturdu. Beyonce'ye ait olduğuna inanılan ses, Diddy'nin kötü şöhretli partilerine katıldığını itiraf ediyor. Diddy davasıyla çalkalanan haftada, Taylor Swift'in gitarına bir yığın para akıtıp sonra da onu paramparça etmeye varan ilginç protesto gösterisi, çocukluk kahramanlarımız Kurt Cobain ve Eminem'in 'dede' oluşları ve daha fazlası vardı
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'Puff Diddy' diye bilinen ya da sadece 'Diddy' olarak anılan dünyaca ünlü rap şarkıcısı Sean Combs'un seks ticareti, küçük çocukları istismar etme, şantaj yapma gibi bir yığın iddiayı içeren skandal suç listesine hepimizin yakından tanıdığı bir dolu ünlü isim de dahil oldu.
Jennifer Lopez, Beyonce, Jay-Z, Kardashian'lar gibi birçok ismin ya Diddy'nin mağduru ya da suç ortağı olabileceği konuşuluyor.
Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Off' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı, elindeki kayıtlar nedeniyle bu kişilere şantaj yaptığı gibi iddialar silsilesi var.
En çarpıcısı, Justin Bieber'ı henüz bir çocukken yanına alıp istismar ettiği ve ettirdiği, reşit olmayan Bieber'ın uğradığı istismarlara dair elinde görüntüler olduğu şeklindeydi.
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SIZDIRILAN SES KAYDI
Şimdi, devreye Beyonce girdi.
Beyonce'nin de yer aldığı iddia edilen sızdırılmış bir ses kaydı, onun seks ticareti suçlamaları arasında Diddy ile olan bağları konusunda hararetli bir tartışmaya yol açtı.
Ses kaydında Beyonce'ye ait olduğuna inanılan bir ses, Diddy'nin kötü şöhretli partilerine katıldığını itiraf ediyor, ancak iddia edilen seks suçları hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu reddediyor. Ses, Beyonce'nin Diddy'nin iddia edilen suçlarından haberdar olup olmadığı ve onun eylemlerinde suç ortağı olup olmadığı konusunda tartışmanın fitilini ateşledi.
Zaten bir süredir Jay-Z'nin de Diddy'ye benzediği, yakında onun olayının patlayacağı gibi dedikodular ortalıkta dolaşıyordu.
Diddy'nin büyük organizasyonlarına katıldıkları, fotoğraf ve videolarla sayısız kez kanıtlanan Jay-Z ve Beyonce'nin de Sean Diddy'nin işlediği suçlara ortak olduğunun düşünülmesi, ünlü çifte tepki yağmasına neden oldu.
Hem Beyonce hem de Jay-Z, Instagram'da patır patır takipçi kaybetti bu hafta. İkili, bir günde 4'er milyon takipçiyi birden yitirdi.
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"BEYONCE VE JAY-Z ÇİFTİ DE AYNI SUÇ LİGİNDE"
Jay-Z, Beyonce, Combs'la ve Combs'un isteği üzerine o dönemki kız arkadaşı Jennifer Lopez'le birlikte çalışan R&B şarkıcısı Jaguar Wright da açıklamalarıyla soruşturmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Wright, Diddy ile aynı ligde olduğunu iddia ettiği Jay-Z ve Beyonce aleyhine ifade vermeye hazır üç mağdurla irtibat halinde olduğunu söyledi.
Beyonce ve Jay-Z çifti için "Kötü şeyler yapıyorlar" diyen Wright, Jennifer Lopez'in önlenemez yükselişini 'Freak Off' partilerine katılım sağlamasıyla açıkladı.
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Anlayacağınız, olay büyüyor... Hatta Netflix'in karmaşık suç ağıyla ilgili belgesel çekmesi bile bekleniyor.
Düşünün, tam 120 kişi cinsel saldırı ve istismarla suçladıkları Diddy'ye dava açıyor. Aralarından 25'i cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını söylerken, bir kişinin o dönemde 9 yaşında olduğunun öğrenilmesi gibi mide bulandırıcı detaylar var iddianamede.
Hatta 3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamaları olduğu, sadece 120'sinin şimdilik dava açacağı da gelen bilgiler arasında.
"Seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.
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BÖYLE PROTESTO GÖRÜLMEDİ
Kim, müzayedede satın almak için başkalarıyla yarıştığı ve yığınla para verdiği bir şeyi, sahip olduktan sonra paramparça eder ki!
Söz konusu kişi, bir Teksaslı. Katıldığı açık artırmada, Taylor Swift'e ait, imzalı bir gitara 4 bin dolar ödedi ve gitarı alıp evine götürmek yerine sahneye çıkıp herkesin gözü önünde çekiçle parçaladı.
Yaptığından çok zevk aldığı her halinden belli olan adam, artık kullanılamaz hale gelen gitarla mutlu mutlu evinin yolunu tuttu. Peki, bunu neden yapmıştı?
Çıkıp açıklamasa da tahmin etmek çok zor değildi. ABD'nin muhafazakar bölgesinde yaşayan adam, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Taylor Swift'e tepkisini böyle göstermişti.
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Zaten Taylor Swift'in Cumhuriyetçi adayı destekleyen hayranlarından bazıları da daha önce, şarkıcının tarafını açıklamasına kızıp ona ait görselleri, albümleri parçalarken kayda almıştı.
Herkes böyle büyük gösteriler yapmasa da ünlü şarkıcıyı takipten çıkarak tepki göstermeyi tercih edenler de vardı.
Taylor Swift'in 301 milyon olan Instagram takipçi sayısının, Kamala Harris açıklamasının ardından hızla 18 milyon kayıpla 283 milyona düşmesini başka türlü açıklayamayız.
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KORKMAK İSTEYENLER SALONLARA
Son zamanlarda sizi gerçekten heyecanlandıran ve merakla beklediğiniz bir film var mı bilmem ama ben 1 Kasım'ı çoktan bir kenara not ettim.
Demi Moore'un başrolde yer aldığı 'beden korkusu' (body horror) türündeki 'Cevher' (The Substance) filminin, içerdiği dehşete düşüren sahneler nedeniyle, önceden vizyona giren ABD ve İngiltere'de seyircileri, salonları terk etmeye zorladığı haberini aldık bu hafta.
Film, Demi Moore'un canlandırdığı Elisabeth Sparkle adlı Hollywood yıldızının, 50'nci yaş gününe yaklaşırken, beklenmedik bir şekilde kovulmasının ardından, kendisinin daha genç bir halini yaratmak için karaborsa ilaç almasını anlatıyor.
Coralie Fargeat'in yönetmenliğini üstlendiği, bu yıl, Cannes Film Festivali'nde kronometre tutanlara göre 13 dakika boyunca ayakta alkışlanan ve övgü alan film için pek çok seyirci, "Şimdiye kadar izlediğim en şiddet dolu filmlerden biriydi" yorumunu yaptı.
İnsan biraz çekinse de o korkuyu yaşamanın da bir cazibesi yok diyemem.
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ÇOCUKLUK KAHRAMANLARIMIZ BİR BİR DEDE OLUYOR
Biri rock müziğin, diğeri rap müziğin kahramanı... Biri, dede olmanın nasıl bir duygu olduğunu hiçbir zaman anlayamayacak, ama diğeri henüz kucağına almadığı torunu için heyecanlı.
Nirvana grubunun henüz 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi yıldızı Kurt Cobain, ölümünden 30 yıl sonra 'dede' oldu. Sanatçının Courtney Love ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Frances Bean Cobain, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Frances, babası Kurt Cobain aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğinde henüz 20 aylıktı.
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Bir neslin rap müzikle tanışmasını sağlayan Eminem ise 51 yaşında dede olmaya hazırlanıyor. ABD'li rapçi, dede olacağı haberini yeni şarkısı 'Temporary'nin klip çekiminde sürpriz bir şekilde aldı.
Kameraya alınan anlarda Hailie Jade, babası Eminem'e 'Büyükbaba' yazılı bir forma ve ultrason fotoğrafını vererek hamile olduğunu söyledi. Eminem büyük bir şaşkınlık ve sonrasında mutluluk yaşarken görüntülere yansıdı.
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KRALİYET BÜYÜYOR
İngiliz kraliyetinde yeni doğacak bebekler büyük bir heyecanla karşılanıyor. Şimdi, aileye yeni bir üye katılacağı haberi de coşkuyla paylaşıldı. Tabii bir Prenses Kate Middleton etkisi yaratmasa da Prenses Beatrice'in ikinci çocuğu için sevindi saray üyeleri.
Beatrice, Kraliçe Elizabeth'in torunu, Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson'un büyük kızı, Kral Charles'ın da yeğeni.
Prenses Beatrice ile emlak kralı eşi Edoardo Mapelli Mozzi, ikinci çocuklarını 2025'in başlarında kucaklarına alacak.
Çiftin Sienna adında iki yaşında bir kızı bulunuyor. Edoardo Mapelli Mozzi'nin önceki evliliğinden Christopher Woolf adında bir oğlu da var.