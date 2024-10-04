Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da düzenlenen Teknofest'e katıldı. Konuşmasının bir bölümünde Orta Doğu'daki çatışmalara da değinen Erdoğan, bölgenin son yılların en sancılı dönemi yaşadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Katliamları içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Gazze'de 50 bin kardeşimiz vahşice siyonist İsrail tarafından katledildi. Şehirler enkaz yığınına döndü. İsrail Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor.

Ateşi tüm bölgeye yaymak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk rafa kaldırılmış durumda. Kundaktaki bebekleri öldürmekten zevk alan bir cinnet haliyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki Batı, katliam şebekesine desteği sürdürüyor.

Sinsi bir plan ortaya konulmuştur. Tarih bilen, dinler tarihi bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes, meselenin Kudüs’le, Mescid-i Aksa ile, vadedilmiş topraklar hezeyanıyla bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliriz. 30 kilometre mesafede adeta Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar. Biz bunları gayet iyi biliriz. Mevcut İsrail yönetimi yaptığı her açıklamayla, paylaştığı her haritayla asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Biz de sahadaki gelişmeleri bu zaviyeden anbean takip ediyoruz."