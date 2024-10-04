Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerinize doğru yürümekten asla vazgeçmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları:

-Hepiniz TEKNOFEST Adana'ya hoş geldiniz.

-Biz Çukurova Havalimanı'nı açtığımızda birileri algı çalışması yürüttüler, siyasi ahlaka sığmayan bir sürü iddiayı gündeme taşıdılar. İddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

-Şakirpaşa ne olacak diye endişelenen Adanalı gençlerimize sesleniyorum. Şakirpaşa daha hayati görevler inşa edecek. TEKNOFEST sadece bir başlangıç. Burayı önemine uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

-Katıldıkları yarışmalarda ödül alan tüm gençlerimizi yürekten kutuluyorum. Bizim gönlümüzde Çukurova'nın çok farklı bir yeri var. Adana'nın kalbimizde farklı bir yeri var.

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-Bugün hepimizi gururlandıran TEKNOFEST'e ulaşmak asla kolay değildi. 22 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. İçeriden ve dışarıdan ihanetlere uğradık. Neyi başardıysak bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle başardık. Dün bize parasıyla savunma sanayii ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

-Canını dişine takanlardan biri de Özdemir Bayraktar'dı. İHA'larda çığır açan birisiydi. Baykar'ın hayata geçirdiği pek çok projenin fikir babasıydı. Durumdan vazife çıkaran idealist bir insandı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.