Spor yazarları Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi

"OLMAYINCA OLMUYOR"

OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş'ın performansı, kaleci Kaua Santos'un da etkisiyle skoru hak etmemiş gibi gözükse de Avrupa Ligi'nde ilk iki maç puansız geçildi. Bu iki maçta yenilen 7 gol de cabası. Artık Avrupa Ligi'ndeki yeni lig formatını da düşününce puanın yani sıra averajın da önemi belli. Beşiktaş'ta son bölümde Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'nin ıslıklanması gecenin göze çarpan bir diğer detayıydı. Geçen sezon sık sık yaşanan bu durumun iyi başlanan sezonda daha ilk iç saha yenilgisinde tekrarlanması dikkat çekti. [Habertürk]