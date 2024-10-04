Spor yazarları Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt mağlubiyetini değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"VALERIEN ISMAEL OLDUN"
TURGAY DEMİR: "Önde ve orta sahada baskı kurarken geriye çabuk dönmek fizik gücü ister. Muçi, Rashica ve Ndour'da bu güç yok. Eğer siz bu gerçeği bile bile Rafa ve Immobile'nin yakınlarına bu oyuncuları koyarsanız zor atar, kolay yersiniz. Rakibin kalecisi de kariyer maçını oynar. Şekilde görüldüğü gibi. Bravo Gio, tam bir Valerien Ismael oldun!..." [Fotomaç]
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"TAKIMIN ENERJİSİ DOĞRU YÖNDE"
ALİ GÜLTİKEN: "Maçın içerisinde mutlaka alınacak dersler var. Beşiktaş'ın bu sezonki kadrosunun hala gelişim sürecinde olduğunu düşünürsek bu yaşananları belki makul bir yere oturtabiliriz. Skor olarak geri düşmüş olsa da takım oynama isteğini ve geri dönme arzusunu kaybetmedi. Avrupa süreci Beşiktaş açısından sonuç olarak çok istediği ölçüde yürümüyor ama takımın enerjisi skordan bağımsız doğru yönde ilerliyor." [Sabah]
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"OLMAYINCA OLMUYOR"
OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş'ın performansı, kaleci Kaua Santos'un da etkisiyle skoru hak etmemiş gibi gözükse de Avrupa Ligi'nde ilk iki maç puansız geçildi. Bu iki maçta yenilen 7 gol de cabası. Artık Avrupa Ligi'ndeki yeni lig formatını da düşününce puanın yani sıra averajın da önemi belli. Beşiktaş'ta son bölümde Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'nin ıslıklanması gecenin göze çarpan bir diğer detayıydı. Geçen sezon sık sık yaşanan bu durumun iyi başlanan sezonda daha ilk iç saha yenilgisinde tekrarlanması dikkat çekti. [Habertürk]
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"TRANSFERE HAZIRLANSINLAR"
ATTİLA GÖKÇE: "Dikkatlerden kaçmasın: Galatasaray ve Fenerbahçe üçer santrforla oynarken, Beşiktaş iki santrforu gönderip yerine tecrübeli tek santrfor getirdi. Bence bu bir eksiklik. Immobile yoruldukça sıkıntı yaratır. Dahası, bu ortamda Semih’e de forvet olarak şans vermiyor. Günün özeti: Üst üste iki yenilgi, iki maçta 7 gol, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın yolunu karartmış oldu. Belki sadece ligi düşünecekler artık. Ara transfere de hazırlansalar iyi olur bence." [Milliyet]