TCMB ne zaman faiz indirir? Dünya devi 3 banka tahminlerini açıkladı

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Enflasyon verilerinin ardından Türkiye tahmini yayınlayan bankaların arasına UBS, Barclays ve BBVA da katıldı.

UBS TCMB’nin gevşemeye daha geç başlama riskinin arttığını belirtti. UBS ekonomisti Gyorgy Kovacs'ın kaleme aldığı raporda, "Türkiye'de dezenflasyonun devam edeceğini düşünüyoruz, ancak orta vadeli dezenflasyon hızı daha belirsiz" ifadeleri yer aldı.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR POLİTİKAYI SIKI TUTACAĞIZ"

TÜİK verilerine göre, Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,38 arttı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,97 oldu. TCMB Başkanı Fatih Karahan da TBMM'de yaptığı konuşmada fiyat istikrarı sağlanana kadar politikayı sıkı tutma sözü verdi.

REKLAM Banka bugünkü enflasyon gelişmelerinin ardından, 2024 yıl sonu TÜFE tahminini yıllık yüzde 45'ten yüzde 45,6'ya yükseltti. Banka ayrıca 2025 sonu TÜFE'nin yıllık yüzde 23 olacağını öngördü. ANA SENARYO KASIM'DA İNDİRİM BlombergHT'nin haberine göre, Kovacs'ın raporda ayrıca, "TCMB'nin gevşeme döngüsünün 250 baz puan indirimle Kasım ayında başlayacağını düşünmeye devam etsek de bugünkü açıklamanın ardından TCMB'nin gevşemeye daha geç başlama riski arttı. Faiz indirimi Aralık 2024 veya 2025 yılının başına sarkabilir" ifadelerine yer verildi. "Açıklanan enflasyon verilerinin TCMB için bir ikilem yaratabileceğini düşünüyoruz" analizinin yer aldığı raporda, "Eylül ayındaki TCMB açıklamasında daha az şahin bir dil kullanılması, net Döviz rezervlerinin Eylül sonu itibariyle 33 milyar dolara yükselmesi ve Eylül ayında reel politika faizinin pozitife dönmesiyle faiz indiriminin de yaklaştığını düşünüyoruz" denildi.

Raporda, "Buna ek olarak, mevduatların dolarizasyonunun devam ettiğini ve kur korumalı mevduat (KKM) stokunun gerilediğini not ediyoruz" ifadeleri yer aldı. REKLAM BBVA TAHMİNLERİNİ ÖTELEDİ BBVA ilk indirim beklentisini Kasım’dan Aralık ayına öteledi. Kurum, aylık enflasyonun yüzde 2,97 ile yüzde 2,5 olan tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek “Tüketici enflasyonu trendi, hizmet enflasyonu öncülüğünde çekirdek enflasyondaki bozulmayla beraber kötüleşmeye devam etti. İç talepte devam eden ılımlılaşmaya rağmen yüksek enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki kötüleşme, asgari ücret artışı belirsizliği ve yıl başında gerçekleşecek vergi düzenlemeleri enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşmesini bekliyoruz. Bu da TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturabilir. İlk faiz indiriminin Aralık ayında olmasını bekliyoruz. 250 baz puanlık indirimin ardından gelecek yılın ilk yarısında kademeli indirim olabilir” değerlendirmesine yer verdi.

BARCLAYS BEKLENTİSİNİ KORUDU Barclays’ten Ercan Ergüzel “Ekim ayı enflasyon verisi kritik olacak” başlığıyla paylaştığı notta aylık enflasyonun negatif sürpriz olduğunu belirterek “Kasım ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ediyor. Ancak Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşirse Merkez Bankası ilk indirimi Aralık veya Ocak ayına öteleyebilir” değerlendirmesini yaptı. BANKALARIN SON TAHMİNLERİ ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Eylül ayı enflasyon verisinin ardından Kasım ayında Türkiye'de faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmişti.

Enflasyon verilerinin ardından tahminlerini güncelleyen bir diğer ABD'li yatırım bankası JPMorgan da TCMB'nin ilk faiz indirimine ilişkin beklentisini değiştirdi. Daha önce ilk indirimin Kasım'da yapılacağını öngören banka bu beklentisini Ocak ayına çekti.