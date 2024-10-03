Tuzla'da polise ateş açtılar

Olay Tuzla Tepeören Mahallesi Salkım Sokak Akın Villalarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli Muhammet K. adlı şahsa işlem yapmak için saat 17.000 sıralarında Akın Villaların bulunduğu bir adrese gitti. Olay Tuzla Tepeören Mahallesi Salkım Sokak Akın Villalarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli Muhammet K. adlı şahsa işlem yapmak için saat 17.000 sıralarında Akın Villaların bulunduğu bir adrese gitti.

POLİS YARALANDI ŞÜPHELİ VURULDU

Kapıya gelen polis ekiplerine içerden silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir polis memuru yaralandı. Diğer polis memurları bu ateşe karşılık verdi. Bu sırada olay yerine Özel Harekat polis ekipleri yönlendirildi. Özel Harekat polisinin yaptığı operasyonda şüphelilerden Emrah E. ölü ele geçirildi. İçerde bulundukları belirlenen 21 yaşındaki Serhat İ. İle 31 yaşındaki Çağrı G., polise teslim oldu.

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SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan incelemede ölü ele geçirilen şüpheli Emrah E.’nin “Kasten Öldürme” suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edildi. Teslim olan şüpheli Çağrı G.’nin 19 suç kayru ve bir aranması olduğu ortaya çıktı. Serhat İ.’ninde dolandırıcılık suçundan bir suç kaydı çıktı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturnma devam ediliyor.