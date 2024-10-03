Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu! - Futbol Haberleri

Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu! - Futbol Haberleri

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PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 117 Bin TL para cezası verdi.

Galatasaray'dan Michy Batshuayi de 117 Bin TL para cezası aldı.

PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 112, 113, GÜNEY TRİBÜN 119, 120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

REKLAM Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, GALATASARAY A.Ş. sporcusu MICHY BATSHUAYI'nin, 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." NELER OLDU? Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmıştı. Mücadelenin 82. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıkmıştı. Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" sözleri ekranlara yansırken bu ifadeler gündem yaratmıştı.

REKLAM Ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "tehdit" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 117 Bin TL para cezası verdi. MADDE 41 NEDİR? "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME" (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası, (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.- 11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye REKLAM kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. SAMİ UĞURLU 41. MADDEDEN 5 MAÇ CEZA ALMIŞTI Sezon başında Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası almıştı.