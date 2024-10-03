Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı

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“Devlet Tiyatrolarında bankamatik memuru olur mu?” meselesi, siyasetin de gündemine gelmişti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü binası önünde yaptığı açıklamada, “Buraya tepeden inmiş, karga gibi konmuş genel müdürün devletin sanatçılarının bu şekilde itibarıyla oynamasına izin vermeyiz. Tamer Karadağlı, koskoca Devlet Tiyatroları’nı Çocuklar Duymasın dizisinin setine çevirmek istemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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“Bu kurumu bir taş fırın erkeğine yedirmeyeceğiz” diyen Akdoğan, kurumda; mobbing, iftira, liyakatsizlik, baskı ve keyfilik olduğunu öne sürmüştü.

Devlet Tiyatroları 1 Ekim’de sezonu bu tartışmalarla açtı. “LALE DEVRİ BİTTİ” AÇIKLAMASI Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 11 Ağustos 2023’te atanan Tamer Karadağlı’nın bir söyleşisinde yaptığı, “Lale devri bitti, çalışmayan oyuncunun teşvikini ödemiyorum. Gidin dizi filmlerde oynayın ancak sözleşmeden kaynaklı asli görevlerinizi de yerine getirin. Çalışmayacaksanız da istifa edin” sözleriyle başlayan tartışmalar, 15 yıldır sahne almayan kadrolu oyuncuların görevlendirilmesiyle başka boyuta taşındı.

BİR OYUNCU İSTİFA ETMİŞ Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile bu sorununun aşılıp aşılmadığını konuştum. Meseleye hakkaniyetle yaklaştığını vurgulayan Karadağlı, “Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama gelip bağlı olduğu kurumda çalışmıyor, oynamıyor. Bunlara görevlendirme yaptık, aksi durumda ayrılın, size her konuda yardımcı olacağız dedik. Bunu yapmazsak çalışmak isteyen genç, yetenekli oyuncuların önünü nasıl açacağız?” dedi.

REKLAM Karadağlı, göreve geldiği geçen sezon, Devlet Tiyatrolarında 1 milyon 250 bin izleyiciden 2 milyon 250 bin izleyiciye ulaştıklarını hatırlattı. Kurumla sözleşmesi olmasına rağmen, dışarıda dizi ve film çeken oyuncular olduğunu, bunlara görevlendirme yaptıklarını belirten Karadağlı, bir oyuncunun teklifi kabul etmeyerek istifa ettiğini söyledi. Karadağlı görevlendirmelerin oyuncu hangi tiyatroya bağlıysa oraya yapıldığını ifade etti. 77 OYUNCU GÖREVE GELMEDEN MAAŞ ALIYORMUŞ Karadağlı, Devlet Tiyatrolarına bağlı 985 oyuncu arasında, göreve gelmeyen, oyun oynamayan 77 oyuncu bulunduğunu belirtirken, “Aralarında sağlık sorunu bulunan, evinden çıkmayan, şizofren hastası olanlar da var. Bu durumdakilere yardımcı olalım; malulen emekli olun diyoruz, kabul etmiyorlar. İki ay prova, 6 ay oyun oynayacak, yok oynamam diyor. Ayrıl o zaman gençlerin önü açılsın diyoruz, kabul etmiyor. Sivas’ta haftada 3 oyun oynayan oyuncularımız var. Oynamayanın teşviklerini niçin ödeyeyim?” dedi.