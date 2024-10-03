Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 peşinde! İşte Okan Buruk'un RFS maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasındaki ikinci maçında Letonya ekibi Rigas Skola'ya (RFS) konuk olacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, RFS'yi de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, RFS-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya ekibi Rigas Skola'ya (RFS) konuk olacak.
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Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
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Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.
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Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.
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RFS-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rigas Skola (RFS) ile Galatasaray arasındaki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova yönetecek.
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ZIYECH, OSIMHEN, MUSLERA VE SALLAI YOK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Victor Osimhen, RFS karşısında forma giyemeyecek. Kaptan Muslera ise cezası nedeniyle Riga deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca, genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada görev yapamayacak.
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KADRO DEĞERLERİ ARASINDA BÜYÜK FARK!
Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.
Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon euroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon euroluk değeriyle son sırada bulunuyor.
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:
1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1
2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray
3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)
4. hafta: Galatasaray-Tottenham (İngiltere)
5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray
7. hafta: Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)
8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
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- 10
Günay
- 11
Kaan
- 12
Davinson Sanchez
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- 13
Abdülkerim
- 14
Jakobs
- 15
Torreira
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- 16
Sara
- 17
Barış Alper
- 18
Mertens
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- 19
Yunus
- 20
Icardi