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TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

Böylece eylül itibarıyla yıllık enflasyon Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Bunun yanında yıllık enflasyon 3 yılın ardından ilk kez Merkez Bankası'nın politika faizinin de altına inmiş oldu. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024: REKLAM TÜİK verilerine göre eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97.87 ile konut olarak açıklandı. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024: .png AYLIKTA AÇIK ARA ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM Aylık olarak bakıldığında ise haberleşme yüzde 0.88 ile tek düşüşün gerçekleştiği ana grup oldu. Aylık olarak en fazla fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu ise yüzde yüzde 14.21 ile açık ara eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2024: .png Eylülde yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 49.10 olarak hesaplandı.