Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.063,41 %0,56
        DOLAR 34,1775 %-0,11
        EURO 37,8491 %0,05
        GRAM ALTIN 2.909,27 %-0,49
        FAİZ 41,62 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,66 %-1,06
        BITCOIN 61.012,00 %0,17
        GBP/TRY 44,9459 %-1,08
        EUR/USD 1,1044 %-0,01
        BRENT 75,29 %1,88
        ÇEYREK ALTIN 4.756,78 %-0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Eylül enflasyonu açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Eylül enflasyonu açıklandı

        Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 49.38, aylık enflasyon ise yüzde 2.97 oldu. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Üç yılın ardından ise ilk kez politika faizinin altına düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylül enflasyonu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 49.38 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 63.47 olarak gerçekleşti.

        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları

        Böylece eylül itibarıyla yıllık enflasyon Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi. Bunun yanında yıllık enflasyon 3 yılın ardından ilk kez Merkez Bankası'nın politika faizinin de altına inmiş oldu. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

        TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024:

        REKLAM

        TÜİK verilerine göre eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97.87 ile konut olarak açıklandı.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024:

        .png
        .png

        AYLIKTA AÇIK ARA ZAM ŞAMPİYONU EĞİTİM

        Aylık olarak bakıldığında ise haberleşme yüzde 0.88 ile tek düşüşün gerçekleştiği ana grup oldu. Aylık olarak en fazla fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu ise yüzde yüzde 14.21 ile açık ara eğitim oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2024:

        .png
        .png

        Eylülde yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 49.10 olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Yolcu ile muavin tartıştı! Otogarda kanlı baskın!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        DİSK-AR: Türkiye emeklilere en az harcama yapan ülkelerden biri
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Habertürk Anasayfa