Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular! Türkiye'den tek isim...
FourFourTwo Dergisi, aktif olarak futbol oynayan dünyanın en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte o isimler...
Giriş: 02.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:50
- 1
10. Julian Alvarez (Atletico Madrid)
- 2
9. Kai Havertz (Arsenal)
- 3
8. Ollie Watkins (Aston Villa)
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- 4
7. Viktor Gyokeres (Sporting)
- 5
6. Alexander Isak (Newcastle United)
- 6
5. Victor Osimhen (Galatasaray)
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- 7
4. Lautaro Martinez (Inter Milan)
- 8
3. Harry Kane (Bayern Münih)
- 9
2. Kylian Mbappe (Real Madrid)
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- 10
1. Erling Haaland (Manchester City)
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