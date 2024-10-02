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        Haberler Dünyadan 120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        ABD'de 120 kişinin, hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıkları gerekçesiyle davacı olacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:08
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        • 1

          NBC News'in haberine göre, Avukat Tony Buzbee, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsil ettiğini açıkladı.

        • 2

          Gelecek günlerde müvekkillerinin bu konuda dava açmasını beklediğini kaydeden Buzbee, temsil ettiği 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu ifade etti.

        • 3

          Buzbee, 120 kişiden 25'inin, "cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını" aktararak suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtti.

        • 4

          Combs'a "şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar" gibi suçlamalar yöneltileceğini aktaran Buzbee, "3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve çeşitli eyaletlerde 30 gün içinde davaların açılacağını" iddia etti.

        • 5

          Öte yandan, Combs'un avukatlarından Erica Wolff, yaptığı açıklamada "her iddiaya yanıt veremeyeceklerini" belirterek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydetti. Wolff, müvekkilinin "mahkemede masumiyetini kanıtlamaya istekli olduğunu" ifade etti.

        • 6

          DİDY'NİN "KİRLİ GEÇMİŞİ"

          Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

        • 7

          Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

        • 8

          Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

        • 9

          İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

        • 10

          Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

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