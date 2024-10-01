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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız, İran'la çatışmaya girmeyin

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söyleyerek "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:42
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        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
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        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.

        İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."

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