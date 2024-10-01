Son dakika haberi İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi

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İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

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İsrail ordusu, hava sahasının kapatıldığını bildirdi.

İsrail basını, İran'ın yaklaşık 500 füze fırlattığı haberini geçti. "SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ" İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısının son bulmasının ardından halkın sığınak ve güvenli bölgelerden çıkabileceğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi. İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi. Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti. "İSRAİL'İN ULUSAL GÜVENLİK İHLALLERİNE CEVAP VERİLDİ" İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail’e füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve misilleme yapılması halinde İsrail'in tekrar hedef alınacağı vurgulandı. Açıklamada "Füzeler Haniye, Nasrallah ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Abbas Nilfurushan'ın öldürülmesine misilleme olarak yapıldı" dendi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

İran Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi. Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu. EMRİ HAMANEY VERDİ Saldırı emrini veren İran dini lideri Ali Hamaney'in, İsrail misillemesine karşı güvenli bir yere alındığı bildirildi.

İRAN'IN BAZI FÜZELERİNİ ABD ENGELLEDİ İDDİASI Öte yandan İsrail'in savunması ABD tarafından Irak'ta başladığı öne sürüldü. Amerika'nın Irak'taki üslerinden ilk müdahalenin gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in savunması Amerika tarafından Ürdün'de devam ettiği ifade edildi. IRAK VE ÜRDÜN'DEN HAVA SAHASI KARARI Irak ve Ürdün'ün hava sahasının kapatıldığı bildirildi. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı. İSRAİLLİ BAKAN'DAN İRAN'A TEHDİT

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar sosyal medya hesabından İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. Zohar, bu saldırıların "İran rejimin sonu olacağını" ileri sürdü.