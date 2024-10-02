Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
Petrol, İsrail'in İran saldırısı sonrası misilleme sözü vermesiyle yükselişini sürdürürken altın yatay seyretti
Ortadoğu'da artan tansiyon ve İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası petrol fiyatı yükselişini sürdürürken altın yatay seyrediyor.
Brent petrolün varil fiyatı dün öğleden sonra İran'ın İsrail'i balistik füzelerle hedef alabileceği haberinin çıkması ve ardından gelen füze saldırısı sonrası Brent petrol önce 75 doları gördü, ardından 73.6 dolar civarında dengelendi. Bu sabah ise tekrar yükselişe geçerek varil başına 74 doların üzerine çıktı.
'Güvenli liman' olarak görülen altın ise dün yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.657 dolardan işlem görüyor.