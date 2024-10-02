İran hipersonik füze ile vurdu: Fettah füzeleri ilk kez kullanıldı | Dış Haberler

İran hipersonik füze ile vurdu: Fettah füzeleri ilk kez kullanıldı | Dış Haberler

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İran, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

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Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Fettah füzeleriyle düzenledikleri saldırılarının İsrail'de yüzde 90 başarıya ulaştığını bildirdi.

Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı Haberi Görüntüle İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. REKLAM Saldırının Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu. FETTAH FÜZELERİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? Arapçada "galip" anlamına gelen "Fettah" füzelerinin ismi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırıldı.

İran, Kasım 2022'de düzenlenen bir etkinlikte hipersonik füzenin geliştirildiğini duyurmuştu. Bu, İran füze teknolojisi için büyük bir sıçraması olarak kabul edildi. Fettah hipersonik füzesi, daha fazla test tamamlandıktan sonra Haziran 2023'te fırlatıldı. Fettah, saatte 15.000 km hızda bir hedefi vurabilir ve 1.400 km menzile sahip. Füzenin menzilini 2.000 km'ye kadar artırabiliyor.