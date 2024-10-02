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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv pazarı eylülde daraldı - Otomobil Haberleri

        Otomotiv pazarı eylülde daraldı

        Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:30
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        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18.106 adet oldu.

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        Açıklamada şöyle denildi:

        "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847.692 adet olarak gerçekleşti.

        Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673.073 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174.619 adet oldu.

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        2024 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu.

        2024 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18.106 adet oldu.

        Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı.

        Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37,0 artış gösterdi.

        Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 arttı."

        OTOMOBİL SATIŞLARININ GELİŞİMİ

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