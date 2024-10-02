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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 7. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 7. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...

        Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...

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        Giriş: 02.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:22
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