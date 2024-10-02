Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi | Son dakika haberleri

        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi

        Şiddetli sağanak yağışın vurduğu Bartın'da endişelendiren bir tablo ortaya çıktı. Kentte Bartın Irmağı'da su seviyesi 3 metre birden yükseldi. Bu nedenle bazı noktalarda taşkınlar yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bartın'da etkili olan sağanağın ardından kentin içerisinden geçen ırmağın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı sular altında kaldı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından metrekareye 115 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi.

        • 3

          Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı sular altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

        • 4

          8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

          Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor.

        • 5

          KÖYLERDE HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

          Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 24 saatte Bartın kent merkezine 115 kilogram, Amasra ilçesine 130 kilogram, Kurucaşile ilçesine 50 kilogram ve Ulus ilçesine 64 kilogram yağış düştü.

        • 6

          Yağışlar sonrasında Bartın kent merkezindeki Güzelcehisar, Kaman, Gömü, Gözpınar ve Tarlaağzı köylerine yollarda heyelanlar meydana geldi. Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile temizleme çalışması yaptı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Füze şarapneli Filistinli adamın üstüne düştü
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Eylülde ihracat geriledi
        Eylülde ihracat geriledi
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa