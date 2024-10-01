İran'ın, İsrail'e saldırısı: Elon Musk fırlatılan füzelerle ilgili paylaşımını hemen sildi

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İran, İsrail’e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenledi. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalarken, sosyal medyaya çok sayıda görüntü düştü.

O videolardan birini paylaşan Tesla, SpaceX ve X CEO’su Elon Musk, gönderisini kısa bir süre sonra sildi.

Teknoloji milyarderi Musk’ın paylaşımını neden sildiği bilinmiyor. Ancak İsrail sosyal medyasında yoğun şekilde sansür uygulandığı iddia edildi.

İsrail’in paylaşılan fotoğraf ve videoların silinmesini istediği ve bazı sosyal medya kullanıcıların bu talebe uyduğu belirtildi.

İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi Haberi Görüntüle Bu sansüre rağmen İran’ın saldırısına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve video sosyal medyada dolaşmaya başladı.