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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Gündemdeki maddeler | Son dakika haberleri

        TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Gündemdeki maddeler

        Meclis yeni yasama dönemine bugün başlıyor. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşması yapacak. Meclis'in gündeminde ise Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bir sunum yapacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:43
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        Meclis açılıyor! Gündem yoğun
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        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık aranın ardından bugün yasama çalışmalarına başlayacak.

        TBMM'nin 3'üncü Yasama Yılı açılış programı kapsamında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki milletvekillerinin katılımıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı'ndaki tören düzenlenecek. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

        TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Geçtiğimiz yasama yılında ilk bölümü tamamlanan yasa teklifinin, ikinci bölümü üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. Diğer taraftan Genel Kurul, komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9'uncu Yargı Paketi üzerinde görüşmelere başlayacak.

        MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

        Yeni yasama yılında; Orta Vadeli Program (OVP) ile 2025 yılı bütçesinin gündeme gelmesi beklenirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 3 Ekim'de, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Karahan, sunumu ardından milletvekillerinin ekonomi üzerindeki görüşlerini dinleyecek ve sorularını yanıtlayacak.

        Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra, salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

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