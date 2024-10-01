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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sıla bebek son durum | İstismar edilen 2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber | Son dakika haberleri

        Teyzesi açıkladı! İstismar edilen 2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:46
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        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
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        Türkiye'nin yüreğini kanatan Tekirdağ Malkara'daki Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bebeğin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

        24 GÜNDÜR ENTÜBE HALDE

        AA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 24 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

        "BU ŞEKİLDE GİDERSE KAYBEDECEĞİZ"

        Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, son durumu açıkladı.
        Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, son durumu açıkladı.

        Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün bebeğin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldıklarını söyledi. Aldıkları son bilginin kendilerini üzdüğünü aktaran Akyüz, "Durumunda iyileşme yok ve kötüye gidiyor. Doktorun söylediği, 'Bu şekilde giderse kaybedeceğiz.' Ümidimiz sadece Allah'tan." dedi.

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        Akyüz, her gün babasının da Sıla Y. bebeği gördüğünü belirtti.

        "GÜZEL BİR HABER UMUYORUZ"

        Her gün bebeğin iyileşeceği umuduyla hastaneye geldiklerini anlatan Akyüz, "Güzel bir haber alma umuduyla geliyoruz. Haber aldıktan sonra dönerken ayaklarım bile tutmuyor. Yürüyecek dermanın kalmıyor. O kadar kötüyüz. Allah yardımcımız olsun. Tek isteğimiz bebeğin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.

        Akyüz, 24 gün boyunca kimseyle görüşmediklerini ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'yı, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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        #sıla bebek
        #Son dakika haberler
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