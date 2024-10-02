Genç girişimciye 2024’te 122.000 TL teşvik verilecek

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Gençlerin kendi işlerini kurmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından beri vergi ve prim teşviki uygulanıyor. Genç girişimcilerden ilk yıl sosyal sigorta primi alınmıyor. İlk üç yıllık dönemdeki kazançlarının bir kısmına ise vergi istisnası sağlanıyor.

Vergiden istisna tutulan kazanç tutarı 2016 yılından 2022 yılına kadar 75.000 TL olarak sabit tutuldu. Geçen yıl yapılan kanun değişikliği ile vergi istisnası uygulanan yıllık kazanç tutarı, o yılın kazançları için uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine eşitlendi. 2023 yılından itibaren istisna kapsamındaki kazançlar her yıl gelir vergisi dilimine paralel artıyor.

2024 YILINDAKİ KAZANÇLARIN 230.000 TL’Sİ VERGİDEN İSTİSNA REKLAM 2024 yılında elde edilen kazançlar için 2025 yılında vergi ödenmesi gerekiyor. Genç girişimcilerin 2024 yılında elde edecekleri kazançların 230.000 liraya kadar kısmı vergiden istisna edilecek. Normalde bu tutarda kazanç için 40.500 TL vergi ödenmesi gerekir iken, genç girişimciler vergi ödemeyecekler. Vergi istisnası uygulaması üç yıl boyunca devam edecek. 12 AY SÜREYLE PRİM TEŞVİKİ Vergi istisnasından yararlanma hakkı bulunan genç girişimcilerin 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigorta primleri bir yıl süreyle hazinece karşılanıyor. Bir yıllık süre, faaliyete başladığı tarihten itibaren başlıyor. Vergi teşvikindeki koşulların tamamı prim teşviki için de geçerli.

BAĞ-KUR’lulardan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) beyan ettikleri kazancın yüzde 34,5’i oranında sosyal sigorta primi alınıyor. Beyan edilebilecek kazanç tutarı brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar çıkabiliyor. Ancak, genç girişimci teşviki kapsamında asgari ücret karşılığı ödenmesi gereken primler devlet tarafından karşılanıyor. 2024 yılında uygulanan asgari ücret kapsamında aylık 6.800,85 TL prim teşviki uygulanıyor. Mevcut asgari ücret üzerinden yıllık prim teşviki tutarı 81.610,20 TL’ye ulaşıyor. REKLAM KİMLER YARARLANABİLİR?

Genç girişimcilere uygulanan teşvikten ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellef olduğu tarihte 29 yaşını doldurmamış gençler yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanabilmek için işe başlamanın yasal süresi içinde bildirilmesi, girişimci gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar yararlanamıyor. Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da faaliyetin eş ya da üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması gerekiyor. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması halinde ise teşvikten yararlanmak mümkün bulunuyor.

Genç girişimcinin birden fazla ticari, zirai veya mesleki faaliyet kazancı elde etmesi durumunda, teşvik, beyan edilen gelirlerin toplamına uygulanacak. Toplam tutar 230.000 TL’yi aşarsa, sadece 230.000 TL’lik kısma istisna uygulanacak. REKLAM Genç girişimcilerin kazançlarına vergi teşviki üç vergi dönemiyle sınırlı olacak. Önceki faaliyetine devam ederken yeni bir faaliyete başlanılması teşvik süresini uzatmayacak. Teşvik kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi halinde dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek. Bir vergilendirme döneminde teşvik tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda teşvikten yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmeyecek.

ORTAK İŞ KURULAN KİŞİLERİN YAŞLARI 29’U AŞAMAZ Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurarak faaliyette bulunulması halinde, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları koşuluyla vergi teşvikinden ayrı ayrı yararlanmaları mümkün bulunuyor. Ancak, ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da vergi teşvikinden yararlanamıyorlar. İşe başlama tarihinde ortaklardan birinin 29 yaşından büyük olması veya 29 yaşından küçük olsa bile daha önce bir iş kurup faaliyetini durdurmuş olması halinde diğer ortaklar da genç girişimci teşvikinden yararlanamazlar.