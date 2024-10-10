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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın titizlikle yürüttüğü soruşturmaya göre; Kayseri’de yaşayan 25 yaşındaki Bakiye Yeniçeri’nin, 5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu vardı. Yeniçeri, korkunç olaydan yaklaşık 2 hafta önce eşini terk etmiş ve çocuklarını alarak Tekirdağ’da yaşayan eski arkadaşı 57 yaşındaki Sanlı Ö.’nün yanına yerleşmişti.

ÇOCUKLARI ÇOCUKLARA EMANET ETTİ Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in ulaştığı detaylara göre; gündüzleri dışarı çıkan Bakiye Yeniçeri, 2 kız çocuğunu karşı komşusunun evine bırakıyordu. Bu evde yaşlı bakım hastası bir kadın ile 32 yaşındaki oğlu Kani A. birlikte yaşıyordu. Eşi evi terk eden Kani’nin; 13, 9 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu anneleri olmadığından, evde kendi başlarının çaresine bakıyordu. Yani Bakiye Yeniçeri, iki küçük çocuğunu yine çocuklara emanet ediyordu. Küçük Sıla’nın bakımını yapabilecek yaşta bir yetişkin o evde yoktu.

BEBEK BEZİNİ UZAKTAKİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ Bakiye Yeniçeri'nin ifadesine göre, 5 Eylül günü çocuklarını yine komşu çocuklarına emanet etmişti. İki kızını eve getirdikten sonra Küçük Sıla’yı yıkamak için banyoya götürdü. Bebek bezinde kan gördü. Yeniçeri, "O an bebeğimin istismara uğradığını fark ettim ama korktum. Olayı kapatmak için bebek bezini başka bir mahalledeki konteynere attım" dedi. Bebeğinin başına gelen korkunç olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye de anlattı. Ancak ikisi de kimseye bir şey söylemedi. Hatta anne tüm bunlara rağmen bebeğini o korku evine bırakmaya devam etti.

2 ÇOCUK ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ Suça sürüklenen çocuklardan G.A. olayın yaşandığı eve sık sık gidiyordu. 13 yaşındaki K.A. ve G.A. soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde istismar suçunu itiraf etti. Çocukların ifadesine göre; Sıla ve ablasını anneleri Bakiye onlara emanet ediyordu. Çocuklar bebeklere yemek yediriyor, bezini değiştiriyordu. Ne olduysa o anda oldu iki çocuk Sıla bebeğin bezini değiştirdikten sonra korkunç olayı gerçekleştirdi. Ancak küçük Sıla’ya beyin kanaması geçirten şiddet olayı ise 3 gün sonra yaşanmıştı.

SOPAYLA DÖVÜP, BAŞINI BUZDOLABINA VURMUŞ Bu kez K.A. yalnızdı, suç ortağı yoktu. K.A ilk ifadesinde önce Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Ancak bu durum inandırıcı değildi, çünkü Sıla bebeğin vücudu morluk içerisindeydi. Başsavcılık olay yerinde keşif yapılması talimatı verdi. 13 yaşındaki K.A. yetkililerce evine götürüldü, burada çocuğun nasıl düştüğünü canlandırması istendi. Kafasındaki senaryoyu tasvir edemeyen K.A., şiddet olayını da işlediğini itiraf etti. Sıla bebeği önce sopayla dövdüğünü, ardından kafasını buzdolabına vurduğunu anlattı.

SILA’NIN VÜCUDUNDAKİ DİŞ İZLERİ KİME AİT? 13 yaşındaki K.A.’nın babası Kani A. ile Sanlı Ö. ifadelerinde olaydan haberlerinin olmadığını söylediler. Çocuklar ve anne de suçlarını itiraf etmişti. Ancak korkunç bir gerçek vardı. O da günlerce işkenceye maruz kalan Sıla bebeğin vücudundaki diş izleriydi. Bu diş izlerinin kime veya kimlere ait olduğu bilinmiyordu. Bu sebeple savcılık Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. 2’si çocuk 5 şüphelinin tamamının çene yapıları incelendi, Sıla bebeğin vücudundaki ısırık izleriyle karşılaştırılması yapılıyordu. Bu nedenle herkes korkunç olayın şüphelisi olabileceğinden tutuklanmıştı. Bir yandan da şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı.

BAŞKA ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ Sanlı Ö.’nün cep telefonu incelemesinden korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Bakiye Yeniçeri’nin iki çocuğuyla yanında kaldığı 57 yaşındaki Sanlı Ö.’nün telefonda başka çocuklara ait müstehcen görüntüler vardı. Bu nedenle Sanlı Ö. hakkında Sıla bebek soruşturmasının yanında bir de bu suçtan soruşturma açıldı. TÜM ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA Sıla hayatını kaybettikten sonra ön otopsisi yapıldı. Ancak detaylı inceleme için alınan örnekler, İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Buradan gelecek rapora göre iddianame tamamlanacak. Yaşanan korkunç olayın yaşandığı evdeki 8 ve 9 yaşındaki iki küçük çocuk ve Sıla’nın 5 yaşındaki ablası devlet korumasına alındı.