'Granül kahve tüketmek istemiyorum kendi kahvemi kendim demlemek istiyorum' diyorsanız buraya: Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
Eğer hazır granül kahvelerden sıkıldıysanız ve kahve deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, evde kendi kahvenizi demlemek harika bir seçenek olabilir. Farklı demleme yöntemleriyle kahvenizin aromasını ve lezzetini tam istediğiniz gibi ayarlayabilir, her fincanda taze kahve keyfi yaşayabilirsiniz. İşte evde denemeniz gereken 6 popüler kahve demleme yöntemi!
- 1
Kahve meraklıları için evde kaliteli bir kahve deneyimi, kahve demleme sürecine manuel olarak dahil olmanın keyfiyle birleşiyor. Otomatik makinelerin ötesine geçerek, organik kahve çekirdeklerinizle evde mükemmel bir kahve yapmak için kullanabileceğiniz altı popüler manuel kahve demleme yöntemini keşfedin. Bu yöntemler, kahvenin aromasını, tadını ve demleme sürecinin kontrolünü size bırakıyor. İşte kahvenizi daha iyi hale getirecek 6 popüler manuel demleme yöntemi!
- 2
ÜZERİNE DÖKME/DAMLATMA: KAHVE KÜLAHI
En eski ve en yaygın kahve demleme yöntemlerinden biri olan üzerine dökme ya da damlatma yöntemi, kahve külahı ve kağıt filtre kullanarak yapılır. Sıcak su, kağıt filtredeki kahve telvesinin üzerine eşit şekilde dökülür ve yerçekimi sayesinde demlenen kahve fincana veya cezveye damlar.
- 3
Basit, hızlı ve uygun fiyatlı olması nedeniyle evde kahve demlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Plastik, seramik, cam ya da paslanmaz çelikten yapılabilen kahve külahları, kahve çekirdeklerinin tadını doğrudan etkileyebilir.
-
- 4
ÜZERİNE DÖKME/DAMLATMA: CHEMEX
1941 yılında Dr. Peter Schlumbohm tarafından icat edilen Chemex, estetik tasarımı ve kalitesiyle dikkat çeker. Chemex, diğer filtrelerden %20-30 daha kalın bir özel kağıt filtre kullanarak kahve telvesi üzerine sıcak su dökülmesiyle kahve demler.
- 5
Bu filtreleme işlemi sayesinde daha temiz ve hafif bir kahve elde edilir. Chemex, demleme sürahisi olarak da kullanılabilen zarif bir cam şişedir ve özellikle kahve severler arasında popüler bir seçenektir.
- 6
PİSTON/PRES YÖNTEMİ: FRANSIZ PRESİ (FRENCH PRESS)
Fransız presi, basit kullanımı ve güçlü kahve aromaları ile ünlüdür. Bu yöntem, kahve çekirdeklerinin sıcak suda bekletilmesi, demlenmesi ve bir piston yardımıyla süzülmesiyle gerçekleştirilir.
-
- 7
Bu süreç, kahvenin tüm aroma ve yağlarının korunmasını sağlar. Fransız presi yöntemi, kahve severlerin karmaşık ve zengin bir tat deneyimi yaşamasına olanak tanır. Kaliteli ve doyurucu bir kahve isteyenler için idealdir.
- 8
PİSTON/PRES YÖNTEMİ: AEROPRESS
2005 yılında piyasaya sürülen AeroPress, hızlı ve taşınabilir bir kahve demleme yöntemidir. Sıcak su, kahve telvesiyle bir araya getirilir ve ardından bir piston yardımıyla basınç uygulanarak demleme süreci tamamlanır. Bu yöntemle, kahve filtreden geçirilerek fincana aktarılır. AeroPress, tat olarak espressoya yakın bir kahve sunar ve hızlı sonuç almak isteyen kahve tutkunları tarafından tercih edilir.
- 9
PERKOLATÖR: SET ÜSTÜ MOKA POT
1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından icat edilen moka pot, set üstü ocak tipi bir kahve makinesidir. Alt haznesine eklenen su, kaynadığında buhar basıncı oluşturarak kahve telvesinden geçer ve üst hazneye demlenmiş kahve çıkar.
-
- 10
Bu yöntem, evde espresso tarzı bir kahve yapmak isteyenler için uygundur. Basit ve dayanıklı yapısı ile moka pot, özellikle İtalyan kahve kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.
- 11
VAKUM YÖNTEMİ: SİFON
Sifon, kahve yapmanın hem eğlenceli hem de biraz telaşlı bir yoludur. 1840'larda Almanya'da icat edilen bu yöntem, buhar basıncıyla kahve demler. Üst hazneye eklenen kahve, sıcak suyun buharıyla birleşir ve demlenme işlemi tamamlanır.
- 12
Isı kesildiğinde, yerçekimi sayesinde demlenmiş kahve filtreden geçerek alt hazneye geri döner. Gösterişli bir sunum yapmak isteyen kahve severler için sifon yöntemi ideal olabilir.
Kaynak: Trees Coffee, The Kitchn
-